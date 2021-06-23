Экономика

Более 13 миллионов рублей налогов заплатили самозанятые в Псковской области

С момента введения в регионе специального налогового режима 7150 налогоплательщиков в Псковской области зарегистрировались в качестве самозанятых. Из них 710 псковичей по тем или иным причинам перестали ими быть, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области.

Примечательно, что 1013 самозанятых, состоящих на учете в налоговых органах Псковской области, ведут свою деятельность в других регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске.

Кроме того, начиная с января 2021 года самозанятые Псковской области оплатили более 13 миллионов рублей налоговых платежей.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории региона с 1 июля 2020 года. Самозанятые граждане освобождаются от необходимости представления какой-либо налоговой отчетности и регистрации контрольно-кассовой техники, а уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% - с доходов, полученных от физических лиц и 6% - с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, закон позволяет налогоплательщику уполномочить налоговый орган ежемесячно списывать со счета самозанятого лица суммы налога исходя из суммы полученных доходов. Это позволит самозанятому гражданину не волноваться о том, что можно пропустить срок уплаты налога, отметили в УФНС.

Для регистрации в качестве самозанятого не требуется совершать визит в налоговую инспекцию. Сделать это можно в любой день с помощью специальных сервисов: мобильного приложения «Мой налог», личного кабинета налогоплательщика или через уполномоченное кредитное учреждение.

В последнем обновлении мобильного приложения «Мой налог» появилась возможность зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход через учетную запись Портала госуслуг.

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», в том числе, ответы на часто задаваемые вопросы, можно найти на официальном сайте ФНС России по адресу: https://npd.nalog.gov.ru/.