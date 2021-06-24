Экономика

В России увеличили прожиточный минимум на 2022 год

Прожиточный минимум для трудоспособного населения России с 1 января 2022 года установлен в размере 13 026 рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление правительства, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Прожиточный минимум на душу населения в целом по РФ на 2022 год установлен в размере 11 950 рублей.

Прожиточный минимум на детей в 2022 году увеличен до 11 592 рублей (на 289 рублей), для пенсионеров — до 10 277 рублей (на 255 рублей).

Прожиточный минимум трудоспособного населения на 2021 год, который рассчитывался по другой методике, составляет 12 702 рублей, на душу населения — 11 653 рублей.

Величины федерального и регионального прожиточного минимума используются при расчете пособий. С 1 января федеральный прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) рассчитываются не на основе потребительской корзины, а в зависимости от медианных дохода и зарплаты. В мае Минтруд предложил отвязать от потребительской корзины расчет региональных прожиточных минимумов. Вместо этого предлагается использовать региональные коэффициенты к федеральному показателю.