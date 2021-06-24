Экономика

Комитет промышленности создадут на базе псковского отделения «Деловой России»

Комитет промышленности создадут на базе псковского отделения «Деловой России». Об этом сообщил предприниматель, руководитель Псковского отделения «Деловой России» Стас Осовский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 2 июля.

«На базе Деловой России будем создавать новый комитет — комитет промышленности. Соответственно, приглашаем всех людей, которые представляют промышленность в нашем регионе, вступать в деловую Россию, вступать в этот комитет для того, чтобы объединиться», - рассказал Стас Осовский.

Псковское отделение «Деловой России» уже получило порядка 20 запросов на заключение соглашений о сотрудничестве. «Мы будем выступать как коммуникационная площадка», - подчеркнул он.

Также Стас Осовский сказал, что хотелось бы конструктивной работы с властью. «Договоренности об этом есть. Мы должны быть официально включены во все экспертные советы, чтобы обладать вводными данными», - добавил он.