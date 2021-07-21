Экономика

Проблемы выдачи фитосанитарных сертификатов обсудили в Псковской области

Проблемы выдачи фитосанитарных сертификатов обсудила врио заместителя руководителя Северо-Западного межрегионального Управления «Россельхознадзора» Светлана Петрова с представителями компаний, занимающимися экспортом пиломатериалов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области.

Встреча состоялась на площадке Торгово-промышленной палаты Псковской области. Мероприятие организовал бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылев совместно с региональной Торгово-промышленной палатой.

Причиной для встречи послужило обращение руководителей компаний-экспортеров в связи со сложной ситуацией, сложившейся с выдачей фитосанитарных сертификатов.

В соответствии с регламентом, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 декабря 2017 года, решение о выдаче сертификата принимается в течение трех рабочих дней. До 26 июня этого года выдача фитосанитарного сертификата поводилась на практике в день подачи заявления или на следующий.

«В настоящее время выдача производится в максимальный сроки, установленные Приказом министерства (на третий день), что крайне отрицательно сказывается на оперативности и предсказуемости в работе компаний-экспортеров, особенно, в случае со скоропортящейся продукцией. Экспортер в лучшем случае вынужден выплачивать посуточные штрафы перевозчику груза за простой, а в худшем теряет перевозчика из-за задержки срока отправки груза», - пояснили в пресс-службе.

Основной причиной увеличения сроков рассмотрения заявлений является нехватка кадров, вследствие недавней волны сокращений в управлении. Принимает и рассматривает заявления в настоящее время осуществляет один инспектор, хотя в соответствии с административным Регламентом эту работу должны выполнять два сотрудника.

Участники встречи отметили острую необходимость в переходе на электронный документооборот. В Регламенте, разработанном и утвержденном в 2017 году, предусмотрена возможность подачи заявления и получения фитосанитарного сертификата в электронном виде. Однако, по прошествии трех с половиной лет в Северо-Западном межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору данная возможность так и не реализовалась. При подаче заявлений приходится многократно предоставлять копии одних и тех же документов.

Обсудив проблемы, которые негативно сказываются на работе компаний-экспортеров, особенно в условиях, когда экспорт имеет большое значение для экономики страны, участники встречи договорились о выдаче фитосанитарного сертификата не позднее, чем на следующий рабочий день.

Также они решили направить обращение в Министерство сельского хозяйства об увеличении штатной численности инспекторов, ответственных за выдачу фитосанитарных сертификатов, с указанием обоснования такой необходимости. В связи с увеличением экспорта, необходимо обеспечить выдачу фитосанитарных сертификатов и по выходным дням. В настоящее время это невозможно. Продиктованная сложившейся реальностью и развитием цифровых технологий необходимость изменения регламента по приему заявлений и их оперативному рассмотрению также значительно сократит сроки принятия решения о выдаче документа.