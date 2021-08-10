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Экономика

Более 180 псковских работодателей повысили зарплату сотрудникам после общения с налоговой

10.08.2021 15:27|ПсковКомментариев: 0

Более 180 работодателей в Псковской области повысили зарплату своим работникам после общения с налоговиками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Как отметили в управлении, одна из приоритетных задач, стоящих перед налоговиками Псковской области, - вывод заработной платы из тени и легализация неформальной занятости населения. Являясь администратором налога на доходы физических лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды, налоговые органы напрямую заинтересованы в том, чтобы отношения работодатель-работник происходили в рамках правого поля.

«Уклоняясь от уплаты обязательных платежей в бюджет и выводя зарплату в "тень", - говорит заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков, - организации напрямую ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников, поскольку от размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии, оплата отпуска, больничных листов, сумма налоговых вычетов при приобретении жилья, лечение или затратах на обучение детей».

По его словам, работник, получающий «на бумаге» небольшую заработную плату, рискует не получить кредит или не оформить ипотеку, даже если «серая» часть его зарплаты гораздо больше «белой». Кроме того, в результате выплаты «теневой» зарплаты бюджеты всех уровней недополучают огромные средства, которые могли бы пойти на различные социальные программы.

За прошедшие полгода УФНС России по Псковской области провело работу по легализации заработной платы и неоформленных трудовых отношений. В результате такого налогового контроля в бюджет дополнительно поступило 57,5 миллионов рублей, в том числе страховых взносов – 39,2 миллиона и 18,3 миллиона рублей налога на доходы физических лиц.

Кроме того, 181 работодатель повысил заработную плату сотрудникам в среднем до 3000 рублей, а 32 работодателя заключили трудовые договоры с 80 физическими лицами.

Наибольшую долю из числа «легально» трудоустроенных лиц занимают те, кто работает в сфере общественного питания. Таких - 66%, отметили в налоговой.

Региональные налоговые органы совместно с администрациями городов и районов Псковской области и органами внутренних дел утвердили планы мероприятий, направленные на легализацию малого и среднего бизнеса в сферах общественного питания, оказания бытовых услуг, сдачи имущества в аренду. Основная задача совместной межведомственной работы – убедить работодателей соблюдать трудовое законодательство, а граждан, самостоятельно оказывающих бытовые услуги или сдающих имущество в аренду регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей либо в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых).

В управлении налоговой службы напомнили, что за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации физические лица могут быть привлечены:

  • к административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ;
  • к уголовной ответственности по статье 171 УК РФ;
  • к налоговой ответственности по статье 119 НК РФ.
Теги: #налоги #зарплата #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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