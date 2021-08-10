Экономика

Более 1700 псковских предпринимателей исключили из единого госреестра

1765 недействующих ИП в Псковской области исключили из ЕГРИП начиная с 1 сентября 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ФНС.

С указанной даты индивидуальные предприниматели (ИП), которые фактически не ведут деятельность, признаются регистрирующим органом недействующими и исключаются из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). В этом случае прекращается начисление страховых взносов, которые необходимо уплачивать независимо от того, ведет предприниматель деятельность или нет.

Решение об исключении принимается в соответствии с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно данным поправкам, ИП признается фактически прекратившим свою деятельность, если к моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения одновременно соблюдаются следующие условия:

истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента и индивидуальный предприниматель в течение последних 15 месяцев не представлял налоговую отчетность;

за индивидуальным предпринимателем числится недоимка и задолженность в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Соответствующее решение регистрирующий орган перед исключением ИП из ЕГРИП публикует в журнале «Вестник государственной регистрации». Кроме того, информационное сообщение о предстоящем исключении направляется в Личный кабинет индивидуального предпринимателя.

Процедура исключения из ЕГРИП занимает около месяца, и у предпринимателя есть возможность остановить этот процесс, если он планирует дальше заниматься бизнесом. В этом случае предприниматель может направить возражение или просто представить отчетность. При подаче возражения или отчетности в течение месяца после публикации информации процедура исключения прекращается, и предприниматель остается действующим.

УФНС России по Псковской области обращает особое внимание на тот факт, что после исключения из ЕГРИП гражданин не сможет зарегистрироваться в качестве ИП в течение 3 лет. Кроме того, исключение из реестра не освобождает теперь уже «бывшего» ИП от уплаты всех накопившихся задолженностей по налогам и сборам и задолженности по пеням и штрафам.