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Экономика

В Псковской области подскочили цены на хозяйственное мыло

12.08.2021 15:17|ПсковКомментариев: 2

Цены на хозяйственное мыло выросли на 8,5% в Псковской области в июле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на хозяйственное мыло – на 8,5%, зубную пасту – на 5,4%, детские бумажные подгузники, туалетное мыло – на 1,0%, сухие корма для животных – на 0,4%. Снижение цен наблюдалось на стиральный порошок – на 8,1%, зубные щетки – на 1,4%», - говорится в сообщении.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали древесностружечные плиты – на 10,7%, электроутюги – на 8,9%, обрезные доски – на 8%, телевизоры – на 7,9%, матрасы для взрослых – на 7,8%, металлочерепица – на 7,7%, дорожные велосипеды для взрослых – на 7,1%, оконное листовое стекло – на 6,9%, пена для бритья – на 5,6%, эластичные женские колготки – на 5,5%, тарированный цемент – на 5,3%.

Более всего подешевела краска для волос и свежесрезанные цветы – на 7,2%, стул с мягким сиденьем – на 4,3%, панталоны, женские трусы – на 3,1%.

В группе непродовольственных товаров цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снизились на 0,3%. Наибольшее снижение цен наблюдалось на индапамид – на 9,4%, умифеновир (арбидол), верошпирон – на 2,4%, нитроглицерин – на 1,6%. Вместе с тем существенный рост цен отмечен на амлодипин – на 4,1%, лоперамид – на 3,1%.

Цены на другие лекарственные препараты увеличились на 0,6%. Значительнее других выросли цены на гепарин натрия – на 4,8%, линекс – на 2,9%, валокордин – на 2,7%, валидол – на 2,5%. Наибольшее снижение цен отмечено на анальгин отечественный – на 3,7%, настойку пустырника – на 3,5%, комбинированные анальгетики – на 2,6%.

Среди медицинских товаров наиболее подорожали медицинские электронные термометры – на 2,7%. Значительно подешевели санитарно-гигиенические маски – на 5,5%.

Теги: #Цены #Псковстат #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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