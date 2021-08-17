Экономика

«Эхономика»: Может ли Псковская область похвастаться динамичным восстановлением экономики? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 17 августа. Гостем студии стал президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов.

Если почитать новостные ленты, может показаться, что в этом году на конец лета выпали тяжелые времена. Пожары, рекордные осадки, затопления на юге, рекордные темпы подорожания ключевых продуктов питания, да и непродовольственных товаров тоже. Покупательная способность рубля при этом драматично сокращается. И все это на фоне затянувшейся пандемии, конца и края которой не видно.

Масла в огонь решили подлить в США, где всерьез начали расследование, а соответствует ли российская экономика рыночному статусу. Если докажут, а ВТО не опротестует, отечественным экспортерам придется ох как не сладко, предупреждают аналитики.

Есть и позитивные сигналы. Росстат отчитался о росте внутреннего валового продукта РФ за второй квартал 2021 года, который побил все рекорды, начиная с 2000 года. Агентство Bloomberg также пришло к выводу, что российская экономика вернулась к допандемийным показателям быстрее, чем ожидалось. И быстрее, чем в тех же США.

А что происходит в Псковской области? Можем ли мы похвастаться динамичным восстановлением экономики или для нас август в этом плане выглядит мрачнее тучи? Об этом сегодня с гостем студии Владимиром Зубовым поговорил ведущий Алексей Овчинников.