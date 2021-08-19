Экономика

Псковичей призвали требовать выдачу кассовых чеков за покупки

Вся содержащаяся в кассовом чеке информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства о применении контрольно-кассовой технике (ККТ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Реквизиты кассового чека определены статьей 4.7 федерального закона от 22 мая 2003 года №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Среди прочего, в чеке обязательно должны быть указаны следующие данные:

наименование документа;

дата, время и адрес осуществления расчета;

наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя-пользователя;

идентификационный номер (ИНН) налогоплательщика;

применяемая при расчете система налогообложения;

наименование, количество, цена и стоимость товара;

форма расчета;

должность и фамилия лица, осуществившего расчёт с клиентом;

QR-код.

В кассовый чек могут быть внесены дополнительные реквизиты с учетом сферы деятельности, в которой проводятся расчеты. «Обращаем ваше внимание, что чек, полученный с ККТ, носит название "кассовый чек" и имеет QR-код, который содержит данные из чека. С помощью мобильного приложения "Проверка чека" можно проверить подлинность выданного чека как путем сканирования QR-код, так и вводом реквизитов чека вручную. Кроме того, приложение позволяет сохранять свои чеки в телефоне для дальнейшего использования», - рассказали в пресс-службе.

Если на выданном документе (как правило, в заведениях общественного питания) указано другое наименование, например: товарный чек, гостевой счет, следует потребовать выдачу именно кассового чека. Гостевой счет приносят, как правило, до оплаты заказа, чтобы была возможность оплатить чаевые официанту.

При проведении расчетов посредством платежной карты на руки выдается так называемый «Слип», на котором указано наименование банка, последние цифры платежной карты. «Слип» свидетельствует только о том, что с вашего счета в банке была списана определенная сумма денег для оплаты товара (услуги). К слипу обязательно должен прилагаться чек из ККТ, содержащий обязательные реквизиты.

Если предприниматель или компания по каким-либо причинам решили пренебречь требованиями к кассовым чекам, то нарушителей ждет административное наказание согласно статье 14.5 КоАП РФ. За выдачу чеков старого образца или отсутствие хотя бы одного обязательного реквизита предусмотрены штрафы, напомнили в ведомстве.

«Требуйте выдачу чека со всеми обязательными реквизитами за каждую покупку. Это позволит, в случае необходимости, отстоять ваши права как покупателей», - добавили в УФНС.