Экономика

За неприменение кассовой техники ИП в Псковской области оштрафовали более 60 раз

За неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) налогоплательщиков ждет административная ответственность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы России по Псковской области.

УФНС участвует в реализации в регионе отраслевого проекта ФНС России «Исключение недобросовестного поведения налогоплательщиков на рынках». Проект реализуют на всей территории России с целью повышения кассовой дисциплины, роста доходов бюджета за счет обеления деятельности хозяйствующих субъектов на рынках, а также защиты прав покупателей.

Налоговые органы региона на постоянной основе проводят инвентаризации торговых мест на рынках, ярмарках и в торговых центрах. По состоянию на конец августа в области насчитывается 32 таких территории, где осуществляют деятельность 1137 налогоплательщиков: 1053 индивидуальных предпринимателя (ИП) и 84 юридических лица (ЮЛ).

По результатам инвентаризации установлено, что в регионе зарегистрировано 997 единиц контрольно-кассовой техники (ККТ). У 192 налогоплательщиков отсутствует обязанность по применению ККТ: большая часть из них занимается реализацией товаров собственного производства.

На настоящее время налоговые органы Псковской области провели 81 проверку по вопросу применения ККТ в отношении налогоплательщиков, которые после проведения разъяснительной работы и вручения уведомлений о необходимости применения ККТ не изменили модель своего поведения и продолжали розничную торговлю без применения касс.

В ходе проверок установили нарушения, в числе которых:

неприменение ККТ – 63 случая. ИП привлекли к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 30 тысяч рублей;

17 нарушений выявили в части требований к реквизитам кассового чека. Нарушителям вынесли предупреждения.

«Налоговые органы будут вынуждены привлекать к административной ответственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчет не будет осуществляться с применением контрольно-кассовой техники», - отметили в УФНС.

По результатам проведенной разъяснительной работы за весь период реализации проекта зарегистрировали 198 единиц ККТ.

Кроме того, в ходе проведения инвентаризации инспекции выявили три физических лица, которые осуществляли розничную торговлю на рынках без регистрации, и которые после проведенной беседы зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.