Экономика

Николай Романов: АЧС не скажется на производстве свинины в Псковской области

Африканская чума свиней не скажется на выполнении показателя по производству свинины в Псковской области, сказал на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников провел рабочую встречу с Николаем Романовым, основной темой которой стало проведение уборочной кампании текущего года на территории муниципалитетов.

Руководитель профильного регионального комитета доложил, что в настоящее время завершен сбор урожая зерновых. По оценке Николая Романова, в текущем году аграрии региона показали достойный результат на уровне прошлого года — более 150 тысяч тонн. При этом по другим субъектам РФ наблюдается снижение показателей к уровню прошлого года.

«Мы посеяли достаточное количество озимых, в этом году предприятия также делают упор на посев озимых, потому что они, как правило, лучше выдерживают засуху», — отметил Николай Романов и добавил, что в настоящее время продолжается заготовка кормов на зиму.

Индекс сельскохозяйственного производства вырос к уровню прошлого года и составляет 108%. Это один из самых высоких индексов по стране, подчеркнул Николай Романов. По прогнозам, к концу года плановые показатели будут выполнены по молоку. Предполагается, что по мясу всех видов Псковская область займет 1-е место на Северо-Западе.

Николай Романов также прокомментировал ситуацию с АЧС. «Африканская чума свиней не скажется на выполнении показателя по добыче свинины, в этом плане у нас есть задел», — заметил Николай Романов.

В качестве факторов, сдерживающих рост агропромышленного комплекса региона, руководитель профильного комитета отметил рост стоимости кормов для животных, а также сложные погодные условия в течение лета.

Михаил Ведерников положительно оценил труд аграриев. Губернатор также обсудил с председателем комитета варианты поддержки сельхозпроизводителей региона. В частности, возможность переноса лимитов в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона на более ранние сроки для возможности возмещения затрат на покупку крупного рогатого скота.

Отдельной темой для обсуждения стала региональная программа по комплексному развитию сельских территорий. Как отметил Николай Романов, благодаря поддержке губернатора и администрации региона в муниципалитетах ведется разработка проектно-сметной документации по ряду проектов. Глава региона подчеркнул, что по тем районам, которые с этой работой успешно справляются, необходимо прорабатывать вопросы поддержки с министерством сельского хозяйства РФ. Отстающим муниципалитетам по поручению губернатора будет оказана методическая помощь.