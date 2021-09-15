Экономика

В Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений

Более 230 тысяч псковичей получат уведомления на уплату имущественных налогов за 2020 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Фото: пресс-служба УФНС России по Псковской области

В налоговой напомнили, что срок уплаты до 1 декабря 2021 года. По почте уведомления получат более 230 тысяч псковичей, 140 тысяч жителей областного центра получат информацию о начисленных платежах из «Личного кабинета».

Специалисты отметили, что сегодня на учете в налоговых органах региона состоит более 167 тысяч физических лиц – плательщиков транспортного налога; около 247 тысяч граждан являются собственниками квартир, дач, гаражей и других строений; более 215 тысяч являются плательщиками земельного налога.

Уведомление поступят физическим лицам не позднее 30 дней до наступления предельного срока платежа.

Если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, налогоплательщик не получит уведомление (при необходимости, за три года, предшествующих календарному году направления налогового уведомления). Исключениями являются случаи, когда в календарном году утрачивается возможность направления органом налогового уведомления. Например, в 2021 году налоговое уведомление с общей суммой налогов до 100 рублей направят, если в нем будет отражено исчисление (перерасчет) налогов за 2018 год.

В уведомлении будут отражены как сумма налога, так и способ оплаты. Налогоплательщик может выбрать любой из удобных: онлайн из «Личного кабинета», через сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС России, с помощью телефона и ближайших отделений банков или Почты России. Кроме того, платить налоги теперь можно в МФЦ.

Напомним, уровень собираемости имущественных налогов физических лиц за прошлый год составил 99,6 %. В бюджет Псковской области в 2020 году поступило имущественных налогов физических лиц 1 миллиард 61,4 миллиона рублей.