Экономика

Новый канал сбыта леса за границу предложат псковским бизнесменам

Рабочая встреча представителей «Белорусской универсальной товарной биржи» (БУТБ) c руководством предприятий лесопромышленного комплекса Псковской области состоится в Пскове 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы встречи.

Мероприятие организует Торгово-промышленная палата Псковской области в рамках реализации соглашения между администрацией региона и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2021-2023 годы.

На встрече будут представлены возможности «Белорусской универсальной товарной биржи» по реализации продукции регионального ЛПК с использованием биржевой платформы БУТБ, задействованию ее площадки в качестве надежного канала сбыта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья (64 государства).

Отмечается также, что данные биржевые механизмы позволяют гарантировать исполнение заключенных контрактов с зарубежными и российскими контрагентами, минимизировать риски и конкретизировать поиск деловых партнеров для псковских предприятий в государствах СНГ, Евросоюза, а также других странах.

В настоящий момент БУТБ является крупнейшей товарной биржей Восточной Европы, обслуживающей более 25 000 клиентов из 64 стран мира. В 2020 году объем биржевых торгов превысил 2,3 млрд долларов США. На БУТБ аккредитовано 2,5 тысячи российских компаний, ежегодный объем биржевых операций с их участием превышает 130 млн долларов США. Для всех клиентов биржи введена бесплатная аккредитация, дополнительно для российских компаний максимально упрощен порядок регистрации, в том числе отменяющий требование легализации предоставляемых документов.

Организаторы встречи добавили, что биржевые механизмы БУТБ предоставляют псковским предпринимателям возможность заключать сделки по товарам, в том числе лесопродукции, и услугам на основе свободного ценообразования и проводить торги реальным товаром с гарантированной оплатой и поставкой.