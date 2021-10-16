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Экономика

Налоговики советуют псковичам удостовериться в отсутствии старых долгов

18.10.2021 16:43|ПсковКомментариев: 0

Около 231 тысячи жителей Псковской области получат уведомления об уплате имущественных налогов за 2020 год. Более 140 тысяч псковичей узнают информацию о начисленных платежах из личного кабинета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении федеральной налоговой службы по региону. 

Налоговое уведомление не содержит информацию о наличии задолженности. Однако, получив его, налогоплательщику необходимо удостовериться в том, что у него отсутствует задолженность за прошлые налоговые периоды, и в случае наличия долга погасить его. В ведомстве заметили, что срок уплаты налогов, указанных в уведомлении, – 1 декабря 2021 года.

«До настоящего времени еще не все налогоплательщики Псковской области исполнили налоговые обязательства по сроку уплаты 1 декабря 2020 года. По этой причине налоговики не только информируют граждан о том, как своевременно уплатить имущественные налоги в текущем году, но и напоминают о рисках, возникающих в связи с уклонением от этой обязанности», - отметили в УФНС.

Работу по принудительному взысканию задолженности налоговые органы проводят постоянно. В текущем году в суды налоговые органы Псковской области направили 19,7 тысячи заявлений по взысканию задолженности с физических лиц на общую сумму 272,9 миллионов рублей.

В службу судебных приставов на исполнение предъявили 9,6 тысячи вступивших в законную силу судебных актов на общую сумму 144,7 миллиона рублей, работодателям и в банки направлено более 3 тысяч актов на сумму 26,5 миллиона рублей.

Налоговики обращают внимание на негативные и дорогостоящие последствия неисполнения обязанности по уплате налогов:

  • ежедневное начисление пени;
  • судебное разбирательство, требующее уплаты госпошлины;
  • удержание долга из заработной платы;
  • блокировка расчетных счетов;
  • запрет на регистрационные действия в отношении собственности;
  • влияние публичной информации об исполнительном производстве на рассмотрение заявки на кредит;
  • арест имущества;
  • запрет выезда за пределы РФ.

Напомним, получить информацию о задолженности можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» или в разделе «Узнай свою задолженность» на Едином портале государственных услуг.

Теги: #налоги #долг #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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