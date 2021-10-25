Экономика

Антон Яковлев: Псковская область – благоприятный регион для выращивания льна

Исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев оценил инициативу возрождения льняного производства на территории Псковской области. Своим мнением он поделился в ходе беседы с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Реализация проекта на территории ОЭЗ выгодна, как инвестору, так и региону. Проект получит государственную поддержку в виде налоговых льгот и таможенных преференций, а также бесплатное подключение к инженерным сетям: газ, вода, электричество. А регион - новые рабочие места и импульс к развитию отрасли», - отметил Антон Яковлев.

Псковская область – благоприятный регион для выращивания льна. В советское время на территории псковского региона действовало 34 льнозавода, отметил и. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино».

Инвестор планирует создать высокотехнологичный комплекс по производству льноволокна различной длины, льняного масла, топливных пеллет, целлюлозы, котонина.

«Инвестор планирует помимо переработки заниматься выращиванием льна. Полагаем, что реализация такого комплексного проекта также подтолкнет местных сельхозпроизводителей выращивать лен. Поэтому, в целом, такой проект можно назвать первым шагом к возрождению отрасли льноводства и льнопроизводства на территории Псковской области», - подчеркнул Антон Яковлев.