Экономика

Новые драйверы для развития регионов СЗФО будут искать на петербургском форуме

Торгово-промышленная палата Псковской области приглашает псковских предпринимателей принять участие в Третьем петербургском форуме межрегиональной кооперации и партнерства Северо-Западного федерального округа, который состоится в онлайн-формате 18-19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТПП региона.

Форум проводят по инициативе правительства Санкт-Петербурга в целях расширения сотрудничества между субъектами Российской Федерации и достижения устойчивого социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа.

«В 2020 году бизнес Северо-Запада, как и на других территориях, пережил испытание ограничениями на фоне пандемии, но любая трудность – это трамплин для новых начинаний. В связи с существенными инфраструктурными изменениями в большинстве регионов возникает необходимость в определении новых драйверов для развития территорий, выстраивании межрегиональных связей для достижения синергетического эффекта в развитии», - пояснили специалисты.

В деловой программе форума приглашенные эксперты – представители бизнеса, власти, социальных сфер и науки – затронут наиболее актуальные темы развития регионов СЗФО, среди которых:

стратегия развития лесопромышленного комплекса;

трансформация промышленного комплекса;

кадровый и научный потенциал регионов Северо-Запада;

культурно-нравственное развитие, вопросы социальной сферы;

туристический потенциал СЗФО и другие.

Подробная программа мероприятия доступна на сайте форума.