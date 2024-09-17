Общество

Автобусную станцию оборудуют на первом этаже железнодорожного вокзала в Пскове

Автовокзал оборудуют в здании железнодорожного вокзала в Пскове. Проект реставрации железнодорожного вокзала получил положительное заключение экспертов. Данная информация следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте комитета по охране культурного наследия Псковской области.

В помещениях, принадлежащих ранее ресторану (правое крыло вокзала, 1 этаж), планируется обустройство автовокзала с выделением дополнительных помещений (касс), оборудованных всеми необходимыми системами связи.



Проект предусматривает:

устройство системы видеонаблюдения;

систему контроля и управления доступом;

автоматическую пожарную сигнализацию;

охранную сигнализацию;

структурированную кабельную сеть;

служебные сети связи.

В целом проектная документация предполагает: ремонт, реставрацию фасадов здания, кровли, фундаментов и приспособление для современного использования части помещений первого этажа и подвала под размещение в здании вокзала пункта помощи для маломобильных групп населения - центра содействия мобильности (ЦСМ) и транспортно-пересадочного узла (ТПУ) для оказания услуг пассажирам дальнего и пригородного сообщения в полном объёме

Документация подготовили АО «Ленгипротранс» и АО «Аттик» из Санкт-Петербурга.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил концепцию реконструкции привокзальной железнодорожной площади в региональном центре. Итоговую версию будущего проекта в среду, 8 мая, главе региона представили председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и глава города Пскова Борис Елкин.

Концепция реконструкции объекта предполагает перенос городского автовокзала на площадку железнодорожного вокзала с последующим объединением двух транспортных узлов. Как отметил Борис Елкин, прежнее пространство автовокзала не отвечает всем необходимым требованиям безопасности, в то время как на территории железнодорожного вокзала реализован комплекс защитных мероприятий. В частности, по периметру объекта установлены ограждения, пропускная система организована через рамки досмотровых металлодетекторов.