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Водитель Renault захлебнулся в результате ДТП в Новосокольническом районе

Водитель автомобиля Renault Fluence погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 16 сентября в 00.20 в деревне Раменье Новосокольнического района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГАИ МО МВД России «Новосокольнический».

Фото: ГАИ МО МВД России «Новосокольнический»

По предварительной информации, водитель, мужчина 1973 года рождения, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся в водоем. В результате ДТП водитель захлебнулся, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - добавили в ГАИ.