Экономика

«Дневной дозор»: Дисбаланс в оплате труда

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Дисбаланс в оплате труда». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Псковская область заняла 73 место среди субъектов Российской Федерации по текущему уровню зарплаты и 69 место по динамике роста дохода за год. К такому, тревожному для нас, жителей этого региона, выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы hh.ru.

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Аналитики признали, что зарплата за последние месяцы в Псковской области выросла. И тем не менее, наш регион занял последнее место по уровню среднего дохода среди субъектов СЗФО. О том, почему в Псковской области столь низкие зарплаты, ранее мы уже рассуждали в программе «Дневной дозор». Тогда наши эксперты пришли к выводу, что проблема кроется в скромной экономике региона и отсутствии крупных градообразующих предприятий.

Сегодня же хочется уделить внимание другому аспекту… Наряду с низкими зарплатами Псковская область может «похвастаться» и довольно странным дисбалансом в оплате труда людей, сформировавшемся на рынке труда. Например, продавцу в сетевом продуктовом магазине в Пскове предлагают 52 тысячи рублей. А учителю - около 20 тысяч. Упаковщику интернет-заказов - 56 тысяч. А медсестре - 30. Всё это реальные цифры с одного из сайтов по поиску работы.

И такая ситуация складывается не только в нашем регионе. Вот, например, курьер в Петербурге (опять же, если верить вакансиям на популярном сайте по поиску работы) может получить до 196 тысяч рублей. И это практически столько, сколько зарабатывают некоторые айтишники. Нужно ли говорить, что такая картина многим видится совершенно несправедливой. «Трудозатраты и образование даже несопоставимы!» - возмущаются люди.

Почему же рынок труда у нас формируется таким образом? С чем связан этот дисбаланс? И должно ли государство как-то регулировать эти вопросы? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Средняя заработная плата с Псковской области за январь-июнь 2024 года составляет почти 52 тысячи рублей. И в сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выросла примерно на 10 тысяч рублей. Такие данные, ссылаясь на Псковстат, привела заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Светлана Щурова. Она рассказала о самых высокооплачиваемых сферах и самых низкооплачиваемых, а также заверила, что доходы «бюджетников» в Псковской области также растут.

«Положительная динамика у нас фиксируется по всем сферам деятельности, если мы сравниваем с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокооплачиваемыми у нас по-прежнему остаются производство мебели, там уровень дохода до 95 тысяч рублей, производство машин и оборудования, финансовая и страховая деятельность. К наименьшим доходам относится деятельность административная и сопутствующая. К ним мы можем отнести работу агентств по подбору персонала, деятельность туристических агентств, патруль, охрана, курьерская деятельность, деятельность почтовой связи. Там средний уровень достигает 35 930 рублей. Также несильно высоко оценивается у нас деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. Там средняя заработная плата фиксируется в размере 37 295 рублей. Средняя заработная плата, к нашей радости, увеличивается, фиксируется рост в сфере образования. По отношению к аналогичному периоду прошлого года, заработная плата выросла на 16,6% и составляет на январь - июнь 2024 года 43 546 рублей. А в деятельности области здравоохранения и социальных услуг она выросла на 14,9% и составляет 47 085 рублей».

Перекос в оплате труда, о котором сегодня идёт речь, появился лишь в последнее время - такое мнение высказал директор псковского «Империала», поэт и правдоруб Николай Рассадин. Ранее, по его замечанию, подобного не наблюдалось. Однако эту новую тенденцию можно легко объяснить. «Это всё идёт от того, что работа, например, курьера, очень востребована. Люди начали делать всё больше покупок в интернете с доставкой или в пункт выдачи или даже на дом», - описал актуальную картину собеседник.

«Поэтому работа курьера востребована. А, как известно, спрос рождает предложение. Люди пойдут работать только тогда, когда им будут платить достойную зарплату. Если говорить про бюджетников, людей, так сказать, работающих на государство... По всей видимости, государство так оценивает работу врачей и учителей. Государство могло бы и позаботиться об этой категории лиц - учителях и медиках, людях, которые стоят, я не побоюсь этого слова, на передовой в социальном плане, которые занимаются нашим здоровьем, нашим образованием, образованием наших детей. Но, по всей видимости, у государства нет этого ресурса. Весь ресурс уходит на иные вещи. Вы обратите внимание, какие выплаты идут тем, кто участвует в СВО, например. Я думаю, что у государства просто нет возможности платить, но скажу, что за это придется заплатить потом, и, извините, не деньгами, а тем, что люди будут недополучать медицинские услуги, наши дети будут учиться через пень колоду, потому что нахватает педагогов».

Николай Рассадин подчеркнул, что искусственно занизить зарплаты тем, кто трудится в коммерческом секторе, государство никак не сможет. А вот повлиять на зарплаты сотрудников бюджетных сфер, напротив, вполне может.

Может. Но не хочет. Не хочет потому, что это будет слишком сильной нагрузкой для бюджета. Простая математика: если всем «бюджетникам» в стране поднять зарплату хотя бы на 15%, потребуются миллиарды. И к тому же у нас в стране сейчас другие приоритеты — согласился доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев. Он добавил: «Государство не должно вмешиваться в этот дисбаланс, особенно для того, чтобы ограничить величину заработной платы для представителей отдельных профессий».

«Мы живем в условиях рыночной экономики, а рыночная экономика и цены на товары, услуги, как и цены на труд, зависят от спроса и предложения. Если мы говорим про учителей, преподавателей, здесь не происходит резкого изменения с точки зрения, допустим, спроса и предложения на такие профессии. Имеется в виду, что как работали у нас педагогические вузы, которые готовят учителей, так они и продолжают их готовить. Как шли туда учиться, так и продолжают идти. И при этом нет резкого спроса с точки зрения того, что за год увеличилось количество школ, например, на 15-20 процентов. Нет ситуации, когда число школ резко увеличилось, а людей не хватает. И единственный способ, как их найти, - резко увеличить заработную плату. В случае с курьерами, в случае с айтишниками, мы можем видеть, что за год спрос может меняться в ту или иную сторону на десятки процентов. Соответственно, возникает нехватка персонала. Мы сегодня живем в условиях кадрового голода по ряду направлений, потому что у нас безработица исторически низкая. Хорошего мало для экономики, когда безработица находится в районе 2-2,5%. Потому что нормальный уровень, по-хорошему, это процентов 5. Потому что всегда, извините за выражение, есть халявщики, которые работать не хотят даже за нормальную заработную плату. Поэтому нормальный уровень безработицы должен быть. В России сейчас его нет. Но это не означает, что зарплаты будут расти по всем секторам одинаково. Все зависит от того, насколько именно в данный момент времени востребованность того или иного кадра высока».

«Во всех развитых и цивилизованных странах бюджетники - учителя, врачи, пожарные, работники силовых структур - задают тон. Они элита общества и получают больше коммерсантов. А ещё у них есть дополнительные бонусы и льготы по выходу на пенсию», - с таких слов ответ на вопрос начал глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации 6-го и 7-го созывов Сергей Вострецов. Он отметил, что если государство хочет, чтобы его экономика развивалась, платить сотрудникам бюджетной сферы нужно больше. Почему? Логика здесь такова...

«То, что сегодня врачи, учителя получают меньше, чем курьеры, конечно, говорит о несовершенстве системы. Чего мы хотим от здравоохранения, образования, если мы так платим. Во-первых, бюджетники потратят деньги на сто процентов не как коммерсанты, не за границей, а здесь. Это наполнит наш бюджет. То есть это фактически обращение бюджетных средств внутри страны. Это все развивает внутренний рынок. Это ипотеки, это строительство, это все, все, все за собой тянет. Поэтому, если государство хочет, чтобы страна развивалась, она в первую очередь должна поддерживать, конечно, зарплаты в бюджетной сфере. У нас есть даже и положение по этим вопросам - ежегодная индексация. Другой вопрос, что частенько правительство забывает ее проводить. Сколько я был в Государственной Думе, ежегодной индексации в полном объеме практически никогда не было».

Регулированием уровня зарплаты не может заниматься ни государство, ни даже предприниматели, которые создают рабочие места. Это обязанность рынка - подчеркнул псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий. А затем добавил, что по его мнению, когда в сфере образования, медицины и других отраслях, получающих деньги из госбюджета, грянет настоящий дефицит кадров, заработная плата там непременно вырастет.

«Самое плохое, если в это дело будет вмешиваться государство. Регулировать уровень заработной платы не может ни государство, ни предприниматели, ни директора, ни хозяева. А рынок. Рыночный механизм вообще здоровый. Его не надо портить. В его работу не надо вмешиваться. Где не хватает работников, там растет заработная плата. Не будет хватать учителей, я думаю, что государство почешет репу и добавит им заработной платы обязательно. По-другому и быть не может, иначе все остановится. Тоже самое с курьерами и так называемыми низкоквалифицированными работами. Есть потребность в людях, растет заработная плата, туда идут люди. Все очень просто. Не надо в этот процесс вмешиваться. По поводу заработной платы еще раз подчеркиваю: назначают ее не предприниматели. Зарплату регулирует рынок».

Разрыв между зарплатами сотрудников бюджетной сферы и сотрудников коммерческих сфер сейчас колоссальный. С этим фактом согласился Антон Минаков - лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании, заместитель председателя комитета по экономической политике при областном Собрании депутатов. Собеседник добавил, что на этом фоне некоторые его коллеги предлагают даже принудительно понижать зарплаты сотрудникам коммерческих сфер. Однако он такой подход не одобряет.

«Примером из бюджетной сферы мы можем взять наших учителей и врачей. Средняя зарплата по Псковской области, по моим данным, составляет чуть более 75 тысяч, а зарплата учителей по Псковской области составляет чуть более 32 тысяч. При этом, если мы с вами берем коммерческую сферу и если верить данным из личных частных разговоров с таксистами и курьерами, их зарплата в месяц может доходить до 100 тысяч и более. Неужели мы с вами можем думать, что работа курьера, который доставляет пиццу, в несколько раз важнее работы учителя, который обучает наших детей, или хирурга, который в больнице проводит операции и спасает жизни каждый день? Ну, конечно же, нет! Поэтому, безусловно, государство должно уделять намного больше внимания, выделять больше средств из федерального бюджета на оплату зарплат учителей и врачей. Есть мнение, я слышал его неоднократно, некоторые коллеги предлагают принудительно понижать высокие зарплаты коммерческих сфер до зарплат бюджетников. Но я считаю этот поход в корне неправильным и неверным. Мы не должны высокие зарплаты понижать до них. Мы должны низкие зарплаты повышать до высоких. И только так. Поэтому здесь я вижу единственный выход. Об этом неоднократно заявлялось, нам необходимо пересматривать бюджет, в частности, в сторону увеличения затрат на окладные премиальные части наших бюджетников».

Дисбаланс в оплате на рынке труда сегодня есть. С этим фактом не спорит никто из наших собеседников. Только вот должно ли государство вмешиваться и пытаться выровнять ситуацию? На этот счёт в обществе сегодня существуют различные мнения. Часть экспертов настаивает на том, что рынок справится с этой задачей и сам. Часть - утверждает, что государство не должно оставаться в стороне, а должно активнее поддерживать «бюджетников». Есть, наконец, и те, кто ратует об искусственном «торможении» зарплат в коммерческом секторе.

К слову, этот вариант, откровенно говоря, видится совсем уж фантастическим. Ведь для него нужен отдельный нормативно-правовой акт. Если он когда-нибудь и появится, то уровень народного возмущения будет безграничен.

Светлана Пикалёва