Экономика

Доходы бюджета Пскова на 2022 год прогнозируются в сумме 6,6 млрд рублей

Общий объем доходов бюджета города Пскова на 2022 год прогнозируется в сумме 6 млрд 687 млн 420,8 тысячи рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета областного центра на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В проекте бюджета города на 2022 год налоговые доходы составляют – 29,2%, неналоговые доходы – 2,3%, безвозмездные поступления – 68,5%.

В 2022 году 69 % поступлений от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета города должен обеспечить налог на доходы физических лиц.

По прогнозам, общий объем расходов бюджета города составит 6 млрд 793 млн 898,8 тысячи рублей, дефицит бюджета – 106 млн 478 тысяч рублей.

Финансирование дефицита бюджета будет осуществляться за счет привлеченных кредитных ресурсов и изменения остатков на счетах. Размер дефицита составляет 7,0% общего годового объема доходов бюджета города Пскова без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительному нормативу.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года прогнозируется в сумме 700 млн рублей.