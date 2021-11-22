Экономика

Финансовый комитет областного Собрания рассмотрел поправки в бюджет ФОМС

Поправки в текущий бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор территориального ФОМС Валентина Альбова указала на то, что система здравоохранения работает в условиях пандемии, поэтому правительство России выделяет дополнительное финансирование на оплату медицинской помощи, связанной с лечением коронавируса.

Так, доходы бюджета территориального ФОМС увеличиваются на 340 млн 242,1 тысячи рублей (в том числе, за счет безвозмездных поступлений из федерального фонда – на 332 млн 720,5 тысяч рублей и неналоговых доходов – на 7 млн 521,6 тысячи рублей). На оказание помощи инфицированным коронавирусом Псковская область получила более 321 млн рублей.

С учетом дополнительных средств общий объем доходов территориального ФОМС составит 8 млрд 986 млн 874 тысячи рублей, расходов – 9 млрд 102 млн 757 тысяч рублей.

«В каком процентном соотношении увеличение?» - поинтересовался депутат Петр Алексеенко.

«Четыре процента», - ответила Валентина Альбова. По ее словам, территориальный ФОМС в этом году получил четыре «транша», что привело к увеличению первоначального бюджета ФОМС на 8%.