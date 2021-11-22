Налоговую базу планируют расширить в Псковской области за счет торговых центров. Соответствующие поправки в региональные законы «О налоге на имущество организаций» и «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области» рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Законопроект предполагает уменьшение до 1000 квадратных метров площади торговых центров (комплексов) и административно-деловых центров, налог на имущество которых исчисляется из кадастровой стоимости. По словам председателя областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева, данные изменения подготовлены в связи с исполнением обязательств региона перед Минфином в целях ежегодного планового повышения доходной части областного бюджета.
Если в таких объектах находятся производства, то они будут платить налог, исходя из ставки 0,5%, уточнил Андрей Михеев.
В случаев принятия законопроекта, эти положения вступят в силу с 1 января 2023 года.
«Торговые объекты, магазины, отдельно стоящие "Магниты", "Пятерочки", которые не включены в этот список, будут попадать в этот перечень», - ответил Андрей Михеев.
«Есть, - ответил Аркадий Мурылев. - По моему мнению, это больше коснется в основном муниципальных районов. Принятие законопроекта в таком виде усилит давление на бизнес и приведет к нехорошим последствиям. Уважаемые депутаты, в таком виде я бы не рекомендовал принимать законопроект».
По его словам, закон не сильно отразится на малом бизнесе. «Те, кто занимаются малым бизнесом, в основном арендуют помещения», - уточнил он.
Большинством голосов комитет рекомендовал рассмотреть данный законопроект на сессии регионального парламента.