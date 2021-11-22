Экономика

Налоговую базу планируют расширить в Псковской области за счет торговых центров

Налоговую базу планируют расширить в Псковской области за счет торговых центров. Соответствующие поправки в региональные законы «О налоге на имущество организаций» и «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области» рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект предполагает уменьшение до 1000 квадратных метров площади торговых центров (комплексов) и административно-деловых центров, налог на имущество которых исчисляется из кадастровой стоимости. По словам председателя областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева, данные изменения подготовлены в связи с исполнением обязательств региона перед Минфином в целях ежегодного планового повышения доходной части областного бюджета.

«Предполагается, что перечень таких объектов увеличится на 79. Ожидаемые налоговые поступления — не менее 24 млн рублей», - отметил Андрей Михеев.

Если в таких объектах находятся производства, то они будут платить налог, исходя из ставки 0,5%, уточнил Андрей Михеев.

В случаев принятия законопроекта, эти положения вступят в силу с 1 января 2023 года.

«Есть примеры по объектам, которые попадут под действие данного законопроекта?» - спросил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

«Торговые объекты, магазины, отдельно стоящие "Магниты", "Пятерочки", которые не включены в этот список, будут попадать в этот перечень», - ответил Андрей Михеев.

«Есть ли замечания у уполномоченного по правам предпринимателей?» - уточнил вице-спикер Виктор Остренко.

«Есть, - ответил Аркадий Мурылев. - По моему мнению, это больше коснется в основном муниципальных районов. Принятие законопроекта в таком виде усилит давление на бизнес и приведет к нехорошим последствиям. Уважаемые депутаты, в таком виде я бы не рекомендовал принимать законопроект».

«24 млн, которые получим, наш бюджет на спасут, а по карману наших предпринимателей ударят. Преждевременно принимать этот закон в таком виде», - высказался депутат Петр Алексеенко.

«Понимаю, что закон достаточно тяжелый, - отметил председатель комитета Александр Братчиков. - Но мы должны понимать, что есть несколько задач, которые решаем. Первая - это выполнение поручений Минфина, чтобы увеличить субсидии, которые поступают в регион».

По его словам, закон не сильно отразится на малом бизнесе. «Те, кто занимаются малым бизнесом, в основном арендуют помещения», - уточнил он.

Большинством голосов комитет рекомендовал рассмотреть данный законопроект на сессии регионального парламента.