Экономика

Базовое вознаграждение ряду председателей ТИКов собираются увеличить в Псковской области

Повышение процента базового денежного вознаграждения председателям территориальных избирательных комиссий Псковской области, замещающими государственные должности, рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменение предлагается внести по ходатайству председателя Избирательной комиссии региона Игоря Сопова в связи с увеличением объема возложенных на председателей ТИКов обязанностей и поставленных государственных задач в части организации избирательного процесса на территории области с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки (работа с молодыми и будущими избирателями области, ведение финансово-хозяйственной деятельности территориальных избирательных комиссий, организация архивной работы).

Принятие законопроекта потребует дополнительных расходов из областного бюджета на оплату труда председателей территориальных избирательных комиссий в размере 3 млн 120,1 тысячи рублей. Увеличение процента базового денежного вознаграждения председателям территориальных избирательных комиссий области в среднем составляет на 3,2%.

«В бюджете учтены средства?» - поинтересовался вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко.

Докладчик ответил, что работа с комитетом по финансам проведена, и ко второму чтению законопроекта о региональном бюджете на 2022 год средства будут учтены.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2022 года.