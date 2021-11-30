Экономика

Руководитель «Псковжилстроя»: Наш кусок кажется сладким частным застройщикам

Причину информационных атак на «Псковжилстрой» руководитель компании видит в землях стоимостью в сотни миллионов рублей, которыми она владеет. Владислав Абрамов в интервью Псковской Ленте Новостей развеял слухи о скором банкротстве предприятия, дал точные ответы на вопросы о происходящем в коллективе, назвал сроки сдачи двух проблемных домов и объяснил причины задержки, поделился своим видением работы местных подрядчиков, раскрыл тайну выделенного правительством миллиарда на псковский водопровод и рассказал о строительстве уникального для Пскова дома, о влиянии строительной отрасли на туризм и о развитии Крестов и Сиреневого бульвара.

«Работаем и будем работать»

- Владислав Рувинович, давайте начнем с того, что волнует десятки семей. Почему происходят задержки со сдачей домов? Когда, ориентировочно, дольщики смогут получить ключи?

- Самым проблемным у нас получился дом на Завеличенской, 28. Строить его начинали еще до меня. Когда появилась ипотека с господдержкой под низкий процент, и пошли активные продажи, никто не думал, что через полгода цена на материалы поднимется в разы. Практически полностью мы продали этот дом по старым ценам. А потом почти весь прошлый год, как и на других объектах, подрядчики вели вялотекущую работу, объясняя это отсутствием людей. Кто у нас в основном на стройке работает? Средняя Азия. Они не могли приехать. К зиме 2019 года уехали домой, вернуться должны были в феврале-марте, когда все началось. Местные боялись выходить на объекты, а когда все-таки вышли, начали болеть. Планируем сдать этот дом до конца апреля. До нового года сделаем все, кроме лифтов, нужно будет время на их монтаж.

На Завеличенской, 17 тоже была маленькая степень готовности, но там подтянулись, планируем этот дом к концу года сдать. Уже на этой неделе подрядчик уложит асфальт, установлена детская площадка.

- Как движется работа на остальных объектах?

- Остальные дома идут в графике, они строятся уже по проектному финансированию с эскроу-счетами. То есть от продаж мы уже не зависим, деньги выделяет банк.

- «Анонимные» Telegram-каналы предрекают вам едва ли не банктроство в самом ближайшем будущем. Насколько такой взгляд соответствует действительности?

- Мы работаем, слава богу, и будем работать. Надо понимать, по России больше половины компаний-застройщиков банкротятся. В Пскове часть застройщиков находятся в таком же состоянии, хотя и не все заявляют об этом публично, но мы цифры знаем. Мы работаем с эскроу-счетами, этот факт говорит о том, что банк поддержал нашу экономическую модель, то есть положительно оценил работу предприятия. Банкиры - не те люди, которые будут раздавать деньги без перспективы вернуть их обратно. Да, есть обоснованные претензии от дольщиков двух домов, о которых мы уже говорили. Мы выплачиваем компенсации за задержку, уже выплатили порядка десяти миллионов рублей. Дольщики, спасибо им большое, идут нам навстречу, понимают, что трудно выполнить обязательства единоразово. До сентября следующего года мы будем выплачивать компенсации небольшими частями, а в сентябре должны раскрыться эскроу-счета по первому дому, построенному с привлечением проектного финансирования, там 90 миллионов рублей чистой прибыли, нам уже будет легче. До этого времени будет трудно, гасим тяжело, но мы это делаем.

Неправильная математика

- С какой целью вокруг предприятия нагнетается негатив? Можно ли назвать происходящее организованной атакой?

- Слухи распространяют в надежде, что наши руководители примут в отношении меня определенные кадровые решения. Рассчитывают, что с новым директором договориться будет проще. Со мной договориться на невыгодных для госкомпании условиях невозможно, на уступки я не иду. Земли в нашей собственности по кадастровой оценке стоят 500 с лишним миллионов рублей. Если продавать их по рыночной стоимости, то она выше в несколько раз после проведенных нами изысканий и с подведенными нами коммуникациями. Естественно, этот кусок для всех частных застройщиков кажется сладким. Полагаю, они хотят завладеть нашими землями. Были такие планы до меня, а теперь начинают пакостить. Ладно бы в интернете, но дело доходит до срыва работы на объектах.

У нас стоит остов дома, в который вложено порядка 90 миллионов рублей. Мы вынуждены были остановить стройку. Как чувствовали, и денег дольщиков там нет. Наш дом оказался в санитарной зоне торгового центра, причем по переработанному проекту, первоначально ее там не было, поэтому мы начали стройку. Теперь мы туда деньги вкладывать не можем, ждем, пока уберут санитарную зону. Говоря откровенно, здесь пахнет уголовными делами. Для начала мы пойдем в арбитраж со всеми нашими убытками. Они пока сидят спокойно, потому что взять с них нечего, одни долги, все заложено. Думаю, когда эпизод перейдет в уголовную плоскость, они быстренько найдут возможность и уберут санитарную зону. Сделана она специально. Был инвестор, которому до меня пообещали, что он тут будет строить, но на невыгодных для «Псковжилстроя» условиях. Когда я пришел, увидел, что мы должны отдавать ему все это хозяйство просто за зарплату и не более того, а сами дальше развиваться не должны. Считаю, что это неправильная математика, нам как застройщику необходимо проводить изыскания, заниматься проектированием, платить налоги, нести социальную нагрузку - отдавать области квадратные метры для врачей и учителей.

«Псковжилстрой» самостоятельно осваивает свои земли. На Завеличенской, 6а в ЖК «Балтийская жемчужина» возводится очередной дом.

- Львиная доля сообщений о «нарушениях», «незаконных действиях», «отвратительном отношении к сотрудникам» исходит с предприятия. Что происходит в коллективе?

- Начавшаяся атака была спланирована задолго. Те, кто про меня пишут вранье, к сожалению, были частью нашего коллектива. Сначала взять одну из них мне посоветовали уважаемые люди, потом она привела вторую сотрудницу. То есть это всего два человека. Извините, сидят и гадят. Не предполагал, что такое может быть. Уже пошла утечка документов, персональных данных. У меня есть внутренние письма от коллектива, другие сотрудники просят оградить их от этих людей, потому что ведут те себя неадекватно. Одна в отпуске по уходу за ребенком, вторая еще работает. Дошло до того, что никто не хочет сидеть с ней в одном кабинете, были жалобы, что она удаляла информацию с компьютера коллеги. Нарекания на этого работника шли давно.

У меня нет цели никого уволить, есть цель честно работать. Я не закрываюсь в кабинете, как это делали предыдущие руководители, у меня все открыто. Не нужно ко мне заходить на коротких ногах и вприсядку. Что я говорю, все слышат и знают. Сотрудникам, которые раньше уволились, звонили, просили написать против меня. Я узнал об этом только через полгода, потому что у меня политика не сплетничать, всех этому учу. Все должны понимать: ставим друг другу плечо, тогда все получится. Будем ставить подножки, ничего у нас не выйдет. Хочу, чтобы коллектив был сплоченный, чтобы все друг друга поддерживали. Мне скрывать нечего и не от кого. У меня нет подковерных игр. Мы проводим сейчас служебные проверки, чтобы потом нам никто не сказал, что мы людей преследуем. Коллектив создал профсоюзную ячейку, у них есть председатель, я особенно не вдаюсь, это их право, пусть внутри профсоюзного движения решают вопрос.

- Насколько в целом остро стоит кадровый вопрос на предприятии?

- Самый больной мой вопрос с кадрами. Серьезных специалистов нет, они все уезжают. А если находится звездочка, просит московскую зарплату, а у нас нет возможности ее платить. Это при том, что в прошлом году бывало такое, что у части сотрудников вместе с премиями выходили зарплаты выше чем у меня. Бухгалтер обратила мое внимание. Ну, так а что, люди заслужили, я должен их поощрить.

Другая проблема, что по некоторым строительным специальностям рабочая сила в Псковской области самая дорогая, а качество оставляет желать лучшего. Я еще три года назад говорил, что нам нужно развивать в строительных колледжах и техникумах определенные специальности, а на базе нашей компании предоставлять практику. Должен быть конкретный человек, который возьмет это себе на контроль. Сам я не могу, у меня других головных болей хватает, образование - немножко не наш профиль.

Культура производства

- Мы поговорили о, мягко говоря, непростых отношениях с другими участниками рынка. А как развивается взаимодействие с подрядчиками, занятыми на строительстве ваших домов?

- У меня есть много претензий к подрядчикам. Они привыкли вольготно себя чувствовать, строить как попало и где попало. Чуть тронешь: «Не хочешь, мы на объект не выйдем». Или отказываются подписывать договоры, в которых прописаны штрафные санкции. Я этого не понимаю. То есть мы должны нести ответственность перед людьми, а вы не должны? Все потому, что в Пскове нет конкуренции. А чуть кто придет иногородний, сразу начинают свистеть и кричать. Это точно дорога вниз. На все плевать, лишь бы быстренько деньги получить.

Перспективный план ЖК «Балтийская жемчужина».

Взятки или откаты, что практикуется на многих предприятиях, у меня этого нет, все прекрасно об этом знают. Может, из-за этого больше всего злятся, не могут никак меня зацепить. Многие в это не верят, провокаций очень много, что скрывать, намекают и открыто предлагают: «А мы же можем?» Со мной - не «можем». Работает только одно правило: если это выгодно нашей компании, вот тогда мы «можем».

Нерадивых не гублю, понимаю, что если мы кого-то обанкротим, это рабочие места, люди, налоги. Я тем самым выстрелю себе в ногу и в ногу области, это поступления в бюджет. Но поставить их в правильные рамки строительных норм необходимо. Нельзя работать, как сейчас, когда кран на стройплощадке задействован только восемь часов - это разбазаривание денег. Кран должен работать сутки, ночью и днем, это правильное использование механизма, как и завод, он не должен простаивать.

- Есть ли обратная ситуация? Можно ли кого-то поставить в пример?

- Личного отношения у меня ни к кому нет. Кто-то может нравиться только потому, что он работает хорошо. Все, других критериев нет. Скажем, Завеличенская, 24. Я на камере каждый день вижу, что на площадке не просто хаотическое движение, а каждый рабочий знает свое дело: там вяжут арматуру, здесь устанавливают опалубку, кран собирают, лифтовые шахты и лестничные марши разгружают. Все это в одно время. Сама площадка чистая, без воды и грязи, сделаны проходные пути, в штабе строительства приятно находиться - все по науке и как положено. Не удивительно, что по срокам идут хорошими темпами.

Завеличенская, 24.

- На вашем сайте про Завеличенскую, 24 сказано как о доме «с исключительными особенностями». В чем это выражается?

- Дом получит класс энергоэффективности А++, таких домов в Пскове больше нет. Он будет полностью укрыт в один теплый кокон, не будет никаких продуваний и мостиков холода, но дом будет «дышать», чтобы не было парового эффекта. На каждом этаже предусмотрены помещения для колясок и велосипедов. На фасадах - корзинки для кондиционеров, чтобы каждый собственник не вешал себе, как попало, и не нужно будет дополнительно вызывать альпинистов, тратиться. Средний из трех подъездов будет проходным, с выходом во двор. Во дворе будут только дети бегать, без машин. Балконы застекленные. Дом каркасно-монолитный, ограждающие конструкции - газосиликатные блоки, потом два слоя утепления, ветрозащита и на каркасе специальные панели вентфасада, типа кликерных кирпичиков. Это не тот безобразный вентфасад, что мы видим на некоторых зданиях в Пскове. Будет использована керамическая плитка, которая создаст эффект будто дом выложен из кирпича. Сдачу планируем на конец следующего года. Дом по себестоимости дорогой, но мы хотим показать, к чему надо стремиться. Чтобы оставить цену за метр в рынке, планку маржинальности опустили ниже 10%. Другие такие проекты пока остановили, потому что дорого. Запустим этот дом в эксплуатацию, получим отзывы, и люди будут понимать, почему цена квадрата дороже на две-три тысячи рублей. И подрядчикам сможем показать, как нужно строить. А то у нас все заслуженные строители, чуть ли не через одного, а строят безобразно, нет никакой культуры производства.

Очередь в чистом поле

- Есть ли у «Псковжилстроя» планы развивать другие территории, не только дальнее Завеличье?

- У нас есть земля в Крестах, правее стелы, неподалеку от военных пятиэтажек. Борщевик мы там уже вычистили, весной еще раз прольем. Рядом аэродром, там непозволительно да и не нужно строить высокие дома, у нас будут трехэтажки. В следующем году начнем проектировать сети, в 2023-м с божьей помощью выйдем на площадку. Планируется, что сдадим жилой площади 40 тысяч квадратных метров. По инвестпроекту у нас есть хорошая зона вдоль Ленинградского шоссе. Я там вижу дилерские автомобильные центры, это трасса, промежуточное звено между Москвой, Питером, Евросоюзом. Если желающих не появится, сделаем зону с открытой ярмарочной площадкой, где наши кустари смогут предлагать товары проезжающим мимо: сыры, мед, пряники, колбасы.

В следующем году выходим на Запсковье, будем строить продолжение Сиреневого бульвара. Первоначальный проект был создан по старым нормативам, теперь парковочных мест будет в три раза больше - главный архитектор области выставляет свои требования, и это правильно. А мы должны пересмотреть инвестиционное соглашение, уменьшить количество домов. Здесь появится 90 тысяч квадратных метров жилья, встроенный детский сад на 90 мест, торговый центр. Порядка 5% уже отделанных квартир отдадим на нужды области. Важно, что специалисты смогут сами выбрать квартиру, а не так, как сейчас застройщики делают: неликвид на первом этаже без отделки, лишь бы сбагрить. Немаловажно, что наши социальные квартиры будут уже отделаны. Если передавать без отделки, кому они нужны такие? Дураков нет, в государственное жилье вкладывать свои деньги.

- Упомянутые вами проблемы с парковкой всегда удивляют. Раз за разом мы получаем новостройки с дворами, забитыми машинами. Застройщики утверждают, что слишком дорого брать крупный участок, куда поместятся и нормальный двор, и парковка, что это фатально скажется на цене квадратного метра. Тогда совершенно неясно, почему государство не выделяет более просторные участки за ту же цену. Полей вокруг Пскова не просто много, а очень много. Может быть, у вас есть ответ как у представителя и застройщиков, и государства?

- Полей, действительно, много, но очередь за ними не стоит. Никто не хочет вкладываться. Все хотят уже разработанные территории, где есть сети.

Об этой проблеме хорошо осведомлен вице-премьер Марат Хуснуллин, который много лет возглавлял жилищный комплекс Москвы. Именно с этим связана недавняя новость о выделении Псковской области инфраструктурного кредита в один миллиард рублей. Мы сделали проект по строительству большого круга сетей водопровода и водоотведения. Кольцо охватит Борисовичи, включая «Европу», и новые микрорайоны Родины. Все для того, чтобы дальше было удобно разрабатывать новые участки. Когда говорят: «Это для "Псковжилстроя"», - нет, мы помогаем это все проектировать, а пользоваться будут все. Также мы запроектировали и прошли экспертизу аналогичного проекта на Запсковье, на следующий год ждем выделения денег. Это в том числе, и наш Сиреневый бульвар, но мы запроектировали с учетом всех остальных земель, провели изыскания по всей территории, хотя могли ограничиться только собственной. В последующем всем остальным стройкам не придется рыть землю, закладывать новые трубы. Мы смотрим на перспективу. Пока застройщики об этом не знают, но после вашей публикации, думают, встанут в очередь на эти земли.

Владислав Абрамов с сотрудниками «Псковжилстроя», принявшими участие в беговом марафоне.

- Для чего «Псковжилстрой» поддерживает общественно значимые проекты, вроде бегового марафона?

- Мы уже дважды поддержали марафон, который проводит спортивный деятель Александр Кузьмин. Во-первых, это реклама нашей компании, до этого о нас вообще никто не знал, а после марафона на нас стали обращать внимание, приходили покупатели. Это прямые продажи, наша узнаваемость, доверие. Я был недавно на заводе ЖБИ в Беларуси, они слышали о нашем марафоне, готовы выставить команду. И это поддержка здорового образа жизни. Люди не пиво пьют, а приехали пробежать по Пскову из других областей и государств: у нас были Литва, Беларусь, Израиль, Эстония. Потом в соцсетях рассказывали о нашем марафоне и о нашем городе. В этом году приехало около тысячи человек, они заселились в гостиницы, ходили в рестораны. Это деньги для региона, развитие туристической индустрии. В конечном счете, то, что мы потратили на марафон, с лихвой вернулось в область.

Беседовала Юлия Магера