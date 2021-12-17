Экономика

Новое понятие ввели в инвестиционное законодательство Псковской области

Депутаты регионального парламента приняли изменения в законы о налоговых льготах и господдержке инвестиционной деятельности в Псковской области и о порядке предоставления государственных гарантий. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 23 декабря, корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» предлагается дополнить понятием «инициатор инвестиционного проекта». Это обусловлено необходимостью распространения государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме сопровождения инвестпроектов на физических и юридических лиц, которые планируют их реализацию на территории области, то есть на начальной стадии инвестиционной деятельности.

Кроме того, проект закона уточняет условие предоставления господдержки инвесторам, определив, что в течение срока действия налоговых льгот размер среднемесячной зарплаты работников инвестора (по основному виду экономической деятельности инвестора) по итогам отчетного года не должен быть ниже указанного в официальной статистической информации, размещенной на официальном сайте Псковстата, размера среднемесячной заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности за год, предшествующий отчетному году.