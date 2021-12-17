Экономика

На погашение долга из бюджета Пскова будут выделять по 150 млн рублей в год

На погашение муниципального долга из бюджета Пскова необходимо будет выделять по 150 млн рублей ежегодно с 2023 по 2026 год. Об этом на очередной 61-й сессии городской Думы шестого созыва сообщила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она отметила, что законопроект бюджета Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован с дефицитом в 106,5 млн рублей, что не превышает разрешенных норм, установленных бюджетным законодательством. При этом в 2023-2024 годах бюджет, согласно законопроекту, будет сформирован с профицитом. В 2023 году он составит 39 млн рублей, а в 2024-м – 66,1 млн рублей.

«Снижение размеров муниципального долга является одной из приоритетных задач. На сегодняшний день долг составляет 600 млн рублей, это бюджетные деньги, которые мы должны отдать на протяжении четырех лет, с 2023 по 2026 год, выделяя на погашение долга по 150 млн рублей ежегодно», - пояснила Тамара Винт.