Экономика

Рост цен на электронику до 30% прогнозируется в России

Часть поставщиков электроники на фоне геополитической нестабильности объявили об ограничении партий в Россию и пересмотре цен — их рост может составить 10-30%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из онлайн-ритейлеров.

Пока повысились цены только на iPhone, по остальным позициям решение еще не принято, отметил источник, близкий к крупной розничной офлайн-сети.

Цены подскочили из-за переоценки курса доллара в ряде торговых сетей на 15-30%, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На Ozon наблюдается повышенный спрос на ряд позиций, среди самых популярных — смартфоны iPhone и Xiaomi и умные часы Apple Watch, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В «М. Видео — Эльдорадо» зафиксировали рост спроса на фоне традиционных для россиян гендерных праздников февраля и марта, рассказали в компании. Техника, как показывает предыдущий опыт, является одним из инвестиционных форматов покупок — при сохранении волатильности на рынке не исключено дальнейшее увеличение спроса, заявил представитель ритейлера.

За январь спрос на смартфоны России резко вырос — люди скупали гаджеты из-за опасений введения санкций со стороны США, сообщали ранее эксперты и участники рынка. По оценке аналитиков МТС, в целом по России в январе 2022-го количество проданных смартфонов увеличилось на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.