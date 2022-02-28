Псковская область заняла 36 место в России по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2021 года. Соответствующий рейтинг подготовило РИА Новости.
Уровень безработицы в регионе составил 4%, к аналогичному периоду 2020 году он снизился на 2,3 процентных пункта.
Среднее время поиска работы в III квартале 2021 года в Псковской области — 6,8 месяцев.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Число безработных россиян по итогам четвертого квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,8 процентного пункта и составило около трех миллионов человек. Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, труднее всего найти работу жителям Северной Осетии, Дагестана и Ингушетии.