Экономика

Псковская область заняла 36 место в России по уровню безработицы

Псковская область заняла 36 место в России по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2021 года. Соответствующий рейтинг подготовило РИА Новости.

Уровень безработицы в регионе составил 4%, к аналогичному периоду 2020 году он снизился на 2,3 процентных пункта.

Среднее время поиска работы в III квартале 2021 года в Псковской области — 6,8 месяцев.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

1 место — Санкт-Петербург;

11 место — Ленинградская область;

14 место — Новгородская область;

33 место — Вологодская область;

50 место — Мурманская область;

51 место — Калининградская область;

67 место — Республика Карелия;

68 место — Архангельская область;

69 место — Ненецкий автономный округ;

73 место — Республика Коми.

Число безработных россиян по итогам четвертого квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,8 процентного пункта и составило около трех миллионов человек. Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, труднее всего найти работу жителям Северной Осетии, Дагестана и Ингушетии.