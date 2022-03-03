Экономика

Инфляции в РФ прогнозируют ускорение до 17%

В условиях жестких международных санкций и повышения ключевой ставки вдвое инфляция по итогам 2022 года может вырасти до 16,8%, а ВВП - сократиться на 4,5%. Такие выводы следуют из консенсус-прогноза «Известий», в котором приняли участие аналитики из ведущих университетов, рейтинговых агентств, банков и другие участники рынка.

Прогнозируемая инфляция по итогам 2022-го в несколько раз выше докризисных официальных прогнозов: в начале февраля Минэк ожидал рост цен на уровне 5,9% по итогам 2022-го.

По мнению экспертов, ВВП в этом году упадет почти на 4,5% (действующий прогноз – +3%). В последний раз инфляция превышала 15% в 2002 году, а снижение ВВП было в 2015-м.

Уточненные официальные прогнозы будут представлены после снижения волатильности, заявили «Известиям» в Минэке, подчеркнув, что сегодня наша экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 году.

«Главный текущий риск - скачок инфляции вследствие повышенного спроса на валюту и потребительские товары, особенно автомобили, компьютеры, бытовую электронику, из-за всё более явных признаков сворачивания импортных поставок и опасений вымывания их ассортимента с рынка», - предупредила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.