Более трети россиян хотят оформить карту «Мир - UnionPay» - опрос

После запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard 35% россиян готовы оформить карту «Мир - UnionPay». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.
Оказалось, что 35% россиян планируют оформить карту «Мир - UnionPay» с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира. По данным исследования, 37% опрошенных подобная карта не понадобится, 28% затруднились с решением.
Помимо этого, мужчины чаще женщин хотят завести карту: 39% против 28% соответственно. Респонденты в возрасте старше 45 лет о планах оформления «Мир - UnionPay» говорили чаще молодых сограждан (37%). Но больше всего желающих среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (44%).