Игорь Дитрих оценил влияние санкций на проведение плановых операций в регионе

В хирургии главное – голова доктора и руки, а комплектующие для поведения операций не первый год используются, в том числе, российского производства, сказал вице-спикер регионального парламента, в недавнем прошлом заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы Игорь Дитрих, отвечая на вопрос о влиянии на проведение плановых операций в Псковской области введенных западных санкций.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания
«Косвенная зависимость от Запада, конечно, есть, потому что мы привыкли последнее время работать с определенными материалами импортного производства. Но медицина, в частности, хирургия, насчитывает в своей истории уже несколько веков, и, когда более ста лет назад придумали, как делать аппендэктомию при остром аппендиците, то в принципе и сейчас точно также – операция аппендэктомия. Могут быть какие-то нюансы, но классический метод оперирования никто не отменял, и возможности для этого у нас все равно сохранятся», - сказал Игорь Дитрих.
Что касается медицинских комплектующих, то, по убеждению врача с многолетним опытом, в случае необходимости их сможет заменить оборудование российского производства.
«Например, лапароскопические операции через проколы. Да, в большинстве случаев оборудование в больницах импортное, но когда мы проводили в последнее время конкурсы, всевозможные симпозиумы, выставки, съезды, видели, что очень много фирм в Санкт-Петербурге, в Казани это оборудование уже производят сами. Нам его уже давали на апробацию, оно достаточно хорошего качества и, думаю, без проблем заменит то оборудование, если вдруг не будет каких-то комплектующих. Проблем больших не должно быть, все равно во врачевании в хирургии главное – голова доктора и руки хирурга».
Также Игорь Дитрих обратил внимание на объем оказанной жителям региона плановой помощи. «Как бы нам ни казалось, что количество плановых операций из-за ковида уменьшилось, но я могу сказать, что по итогам годового отчета хирургической службы за 2021 год операций в Псковской области произведено даже больше, чем в предыдущие годы», – сообщил Игорь Дитрих