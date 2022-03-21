Экономика

В России выросло число внеплановых проверок бизнеса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале призвала не мешать бизнесу работать в сложившейся непростой ситуации и не увеличивать число внеплановых проверок.

«Вот уже несколько дней сенаторы по моему поручению проводят в регионах мониторинг реализации актуальной задачи — снятие излишней административной нагрузки с бизнеса. Предельно понятно – сейчас проверки бизнеса надо заморозить. Любые. Президент поручил. Правительство приняло соответствующий документ. Оказалось, что понятно не всем. Сенаторы говорят, что в ряде регионов проверки продолжаются. Давать спокойно работать малому и среднему бизнесу в некоторых субъектах проверяющие организации, оказывается, не собираются. Запретили им плановые проверки. Так они увеличили число внеплановых. Вот такие, как говорили раньше, "сигналы с мест"», - отметил она.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что это не происки врагов и провокаторов. «Причины в другом. Они известны и легко устранимы при наличии воли и ответственности чиновников всех уровней. Нельзя мешать бизнесу. Особенно в такой переломный и важный момент. Момент, когда неизбежно должна произойти структурная перестройка нашей экономики. А любая проверка, как бы она ни называлась – плановая, внеплановая – это и приостановка работы, и очень большие проблемы по возвращению в нормальный ритм. Потому обращаюсь ко всем ответственным, кто принимает решения на местах – проявите себя государственниками в ключевой для страны период. Не ищите в документах лазейки, а ищите в себе желание быть полезными России. От вас зависит многое», - продолжила она.

«Бизнес сейчас должен как никогда чувствовать поддержку государства», - указала Валентина Матвиенко.

Она напомнила предпринимателям, что приемные сенаторов в регионах — это то место, куда можно обратиться со своими проблемами. «Кроме того, у многих сенаторов есть аккаунты в социальных сетях и Телеграме – пишите им, рассказывайте им о ситуации с проверками», - добавила председатель Совета Федерации.