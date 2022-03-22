Экономика

Банки начали резко понижать ставки по рублевым вкладам

Сбербанк и ВТБ перешли к снижению ставок по вкладам в рублях после решения ЦБ 18 марта оставить ключевую ставку на уровне 20%. Как следует из информации на сайте Сбера, доходность его основного продукта «СберВклад» при открытии депозита онлайн сроком на три месяца сейчас составляет 18%, если клиент не подключит годовую подписку «СберПрайм+». Для вкладчиков с подпиской максимальная доходность составит 19%. Еще 18 марта ставки по этому продукту составляли 20 и 21% соответственно.

Доходность размещения средств на «СберВкладе» на более длительный срок тоже уменьшилась — с базовых 15 до 14% при открытии депозита на шесть месяцев и с 13 до 11% для годовых депозитов.

«Мы видим, что значительная часть клиентов открыла вклады в течение первых нескольких дней с момента повышения ставок в начале марта. Сейчас спрос стабилизировался. В связи с этим мы приняли решение скорректировать ставки», — пояснил представитель Сбербанка, его слова приводит РБК. Он добавил, что по валютным вкладам ставки также изменились «в соответствии с общим трендом».

Как следует из информации на сайте ВТБ, ставка по депозиту «Вклад Первый» сроком на три месяца снизилась с 21 до 18% при выплате процентов в конце срока. Доходность по тому же депозиту, но с капитализацией процентов тоже упала на 3 п.п., до 18,27% годовых. Ставки по вкладу «Новое время», который открывается на полгода, достигли 16,54% (без дополнительных опций), тогда как на 18 марта банк предлагал аналогичный продукт по ставкам выше 20%. Ставка 21% доступна по накопительному счету «Сейф» (однако такой вид счета подразумевает, что банк может поменять по нему условия в одностороннем порядке в отличие от вклада).

«С учетом стабилизации финансового рынка и сохранения уровня ключевой ставки ВТБ скорректировал условия по ряду сберегательных продуктов», — сообщил РБК представитель банка. Он добавил, что рынок реагирует на решение ЦБ по ключевой ставке «некоторым снижением ставок по вкладам»: «За последние три недели спрос на наличные со стороны населения существенно снизился и носит уже сезонный характер, при этом банкам удалось привлечь достаточный объем денежных средств в сберегательные продукты, обеспечив необходимый уровень ликвидности. Многие клиенты уже воспользовались хорошей возможностью разместить временно свободные денежные средства под исторически высокие ставки на сроки три-шесть месяцев».

Сбербанк и ВТБ, как и другие крупные российские игроки, стали резко поднимать проценты по сберегательным продуктам после того, как ЦБ 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Участники рынка не только реагировали на изменившиеся денежно-кредитные условия, но и пытались сдержать отток клиентских средств — после 24 февраля, даты начала военной операции России на Украине, наблюдался повышенный спрос населения на наличность.

Как следует из статистики ЦБ, с 9 марта объем наличных денег в обращении начал сокращаться, что означает постепенный возврат средств в банковскую систему. В марте кредитные организации, включая Сбер и ВТБ, фиксировали приток средств на вклады и накопительные счета.

18 марта Банк России оставил ключевую ставку неизменной, а глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что текущий показатель — временная антикризисная мера. «Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться», — отметила она.

«Ставки выше 20% уже выполнили свою основную задачу — остановить отток средств населения на фоне западных санкций и резкого ухудшения экономической ситуации и вернуть изъятые вклады в систему», — объясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «При подобном уровне ставок практически невозможно обеспечить рост кредитования, в связи с чем банки будут вынуждены и дальше снижать стоимость фондирования, однако резких движений в ставках ждать не стоит», — добавляет он.

Решение ЦБ 18 марта стало сигналом для банков, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин: «Таким образом, был установлен некоторый "потолок" ставки». Он отмечает, что некоторые игроки, например, Альфа-банк, снизили доходность сберегательных продуктов даже до решения регулятора.

Гришунин также обращает внимание на ставки, которые сложились на дискретном аукционе Минфина по размещению ОФЗ — он состоялся 21 марта после трехнедельной остановки торгов на Мосбирже. «Наблюдаемые результаты дискретного аукциона отражают рыночный консенсус, что банки начнут потихоньку снижать ставки по депозитам больше трех месяцев до 15-17%, а больше шести месяцев — до 14-15%», — заключает эксперт.