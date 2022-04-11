Экономика

Штаб по работе трех отраслей экономики в условиях санкций появился в Псковской области

Штаб по обеспечению функционирования строительной, дорожной отраслей и сферы жилищно-коммунального хозяйства региона в условиях санкций появился в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова актуальные отраслевые вопросы с заместителями глав муниципалитетов обсудил вице-губернатор Василий Осипов.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Вице-губернатор проинформировал, что заседания штабов будут проводиться регулярно, и на них будут детально прорабатываться актуальные вопросы по каждой отрасли. Также Василий Осипов обратил внимание на то, что предложения и вопросы могут быть вынесены для обсуждения и на федеральный уровень.

В ходе совещания руководители профильных комитетов доложили об итогах последних мониторингов каждой из сфер и проблемах, которые возникают при реализации контрактов. Речь, в частности, идет о росте стоимости продукции, материалов и оборудования, прогнозируемом увеличении стоимости контрактов. Василий Осипов поручил принимать решение по каждому контракту отдельно, используя весь потенциал, который дает нормативная база, принятая на федеральном и региональном уровнях.

Участники совещания определили сроки предоставления информации о мониторинге ситуации и проблематике для дальнейшей ее отработки участниками штаба. Кроме того, они обсудили также реализацию региональных проектов в области строительства, ЖКХ, дорожной и газовой сфер. Вице-губернатор обратил внимание, что вся запланированная работа в части национальных проектов, программ переселения и догазификации, а также подготовка к отопительному сезону должны быть исполнена на 100%.

Участники штаба обсудили также реализацию региональных проектов в области строительства, ЖКХ, дорожной и газовой сфер. Вице-губернатор обратил внимание, что вся запланированная работа в части национальных проектов, программ переселения и догазификации, а также подготовка к отопительному сезону должны быть исполнена на 100%.

В завершение совещания Василий Осипов напомнил про изменения, произошедшие в законодательстве, а также о дополнительных федеральных средствах, выделяемых для субъектов РФ для стабилизации экономик. «Дальнейшая поддержка будет оказана тем субъектам РФ, которые опережающими темпами справляются с поставленными задачами. В наших интересах быть в их числе», — заключил вице-губернатор.