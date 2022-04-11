Экономика

«Евро-Керамика» на 100% зависит от импорта — Владимир Панченко

ООО «Евро-Керамика» зависит от импорта на 100%. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил депутат Псковского областного Собрания Владимир Панченко.

«Перспективы на сегодняшний день не радужные. Мы на 100% зависим от импорта, потому что на сегодняшний день в России импортозамещение в керамическом производстве невозможно. Не важно, есть ли желание», - заявил Владимир Панченко.

Он пояснил, что речь идет и о высокотехнологическом оборудовании и рецептах, которые веками разрабатывались в Европе, и о сырьевой базе. «Даже глина и каолин — на сегодняшний день те карьеры, которые существуют в России, физически не в состоянии заменить объем украинской глины и каолина», - сказал гость студии.

«Изменения в производстве плитки — это не замена макарон на полке в магазине. У нас, чтобы поменять одну составляющую в рецепте — заменить сырье или поставщика — для выпуска нового вида продукции может уйти до года. Сначала она должна будет пройти лабораторное исследование, полупромышленные, промышленные испытания. И на всех этих этапах будут возникать нюансы, которые потом нужно будет дорабатывать», - заметил Владимир Панченко.

Он добавил, что на сегодняшний день руководство завода серьезно подходит к решению этих проблем - идет поиск новых поставщиков и возможностей.