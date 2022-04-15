Экономика

Итоги работы контрольно-счетной палаты озвучили на сессии Псковской городской Думы

Итоги работы контрольно-счетной палаты за прошлый год озвучили на сессии Псковской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ

За прошедший год сотрудники контрольно-счетной палаты Пскова провели 8 контрольных и 90 экспертно-аналитических мероприятий. Об этом сообщила председатель КСП Ирина Стаканова.

Также она рассказала, что 72% нарушений были выявлены в сфере закупок, 6,3% - в сфере законодательства по бухгалтерскому учету, 3% - при формировании и исполнении бюджета, 1% пришелся на не эффективное использование бюджетных средств.

«17% - это иные нарушения, в том числе Гражданского кодекса и трудового законодательства. Для устранения выявленных нарушений по результатам проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий в 2021 году было выписано 17 представлений», - добавила Ирина Стаканова.