На поддержку АПК в Псковской области в 2025 году направили почти 700 млн рублей

Информацию о достижениях псковских аграриев рассмотрели депутаты – областное законодательство требует ежегодного отчёта о реализации аграрной политики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В 2025 году объём производства сельскохозяйственной продукции составил 81,3 млрд рублей, что на 5,2% больше, чем годом ранее. Индекс производства под влиянием погодных факторов снизился до 95,8%.

Самое заметное снижение из-за переувлажнения почвы зафиксировано в растениеводстве. В животноводстве показатели остались на прежнем уровне.

На поддержку АПК было направлено 681,3 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 45 млн рублей.

Объём инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Сельское хозяйство» в 2025 году составил 2 млрд рублей.

Стартовал инвестиционный проект по строительству молочного животноводческого комплекса на 2222 фуражные коровы с площадкой для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота. Общий объём инвестиций – 5 млрд рублей. Плановая мощность – 25 тысяч тонн молока в год.

Объём продукции, произведённой крестьянскими и фермерскими хозяйствами в 2025 году, составил 1,5 млрд рублей. На поддержку малых форм хозяйствования направлено 139,1 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 3,7 млн рублей.

В рамках программы комплексного развития сельских территорий продолжилась реализация ранее начатых проектов, в том числе в Пушкинских Горах капитально отремонтированы школа искусств и здание ветстанции, в Порхове введены в эксплуатацию очистные сооружения канализации, в Великолукском округе реконструированы 8,9 км автодороги Сиверст – Поречье.

