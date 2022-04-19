Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Новая политическая реальность
Geely по специальной цене
Тверские управленцы
Денис Иванов о бюджете Пскова
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Современный центр обслуживания
петухам здесь не место
школа без второго иняза
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
 
 
 
ещё Экономика 19.04.2022 13:250 Типографские развалины 19.04.2022 13:250 Типографские развалины 19.04.2022 13:010 Сбер одобрил бизнесу СЗФО выдачу кредитов с господдержкой более чем на 7 млрд рублей 19.04.2022 12:430 Вовлекать псковичей в предпринимательскую деятельность предложил Александр Козловский 19.04.2022 12:241 У псковского рыбзавода могут начаться проблемы со сбытом продукции 19.04.2022 11:120 Рост цен на бензин на псковских АЗС привлек внимание антимонопольщиков
 
 
 
Самое популярное 18.04.2022 23:440 Похороны погибшего во время спецоперации военнослужащего прошли в Псковской области 17.04.2022 13:420 Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине 18.04.2022 10:183 «Это был экспромт»: Николай Басков посетил Псков 16.04.2022 21:500 Два человека погибли в ДТП в Псковском районе 14.04.2022 12:250 Скончался псковский богослов и краевед Андрей Таскаев
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Вовлекать псковичей в предпринимательскую деятельность предложил Александр Козловский

19.04.2022 12:43|Псков

Обеспечить эффективное вовлечение граждан в самозанятость, в предпринимательскую деятельность призвал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Нужно создавать антимонопольную политику, обеспечить эффективное вовлечение граждан в самозанятость, в предпринимательскую деятельность. А также важно замещать спрос на те или иные товары в пользу отечественного производителя. Уверен, что муниципалитеты могут принять активное участие в развитии экономической политики страны!» - написал Александр Козловский в своем телеграм-канале. 

Он отметил, что многие муниципалитеты России уже имеют позитивный опыт поддержки малого и среднего предпринимательства в предыдущие годы «коронавирусных вызовов». «В основном поддержка от местных властей касается предоставления помещений для работы предпринимателей на условиях льготной аренды. В настоящее время особенно важно поддержать предпринимателей. Муниципалитеты имеют уже сложившиеся для этого механизмы», - заметил депутат. 

«Считаю, что нужно активно развивать формы предоставления льготных и даже бесплатных торговых мест в части нестационарной торговли. Также необходимо упростить, цифровизовать процедуру предоставления торговых мест, вывести эти процедуры на сайты государственных и муниципальных услуг, а также в МФЦ. Главная цель – помочь бизнесу продавать свою продукцию!» - написал Александр Козловский.

По его словам, к этой работе напрямую относится партийный проект «Единой России» «Выбирай свое». У него есть три ключевые задачи — сохранение рабочих мест, удовлетворение потребительского спроса и, в конечном итоге, обеспечение продовольственной безопасности.

Теги: #Единая Россия #торговля #предпринимательство
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псков — город для людей или для памятников?
В опросе приняло участие 132 человека
Сюжет: Рост цен и пустые полки Эффективно вовлекать псковичей в предпринимательскую деятельность призвал Александр Козловский Фотофакт: старые цены в новой жизни Стоимость проезда на маршруте Великие Луки – Опухлики снизится 11 апреля Магазины стали делать запасы продуктов на случай повышенного спроса Псковский губернатор рассказал, как в регионе стабилизируют цены на хлеб и молоко Аналитики отметили резкое снижение спроса на сахар и прокладки в России Интерактив: Копи на бумажку Жители Островского района продолжают скупать сахар Минпромторг зафиксировал падение продаж сахара на 21% Псковские медики начали переходить на аналоги дефицитных лекарств Сахар на полках псковских магазинов разбирают за 2-3 часа — торговые сети Опрос ПЛН-ТВ: Какие способы сохранения сбережений выбрали псковичи в текущих условиях? Интерактив: Сладкая пилюля Наказание за параллельный импорт отменят в России Псковский губернатор призвал жестко реагировать на действия спекулянтов Финансовый стресс Посредине колбаса Рост цен на офисную бумагу объяснили представители отрасли ФАС предлагает наказывать за спекуляцию всех участников рынка Сахарная лихорадка. ИНФОГРАФИКА Николай Романов назвал причину роста цен на производимые в области товары Алексей Севастьянов прокомментировал резкое подорожание запасных частей для автомобилей Ажиотажный спрос на продовольствие в России фактически спал — Путин Россиян призвали проверять информацию о ситуации на товарном рынке Александр Котов отметил роль ФАС в борьбе с ростом цен Александр Котов предупредил об опасности ограничения цен Ажиотаж на здоровье Интерактив: Народ - дойная корова? Цены на детскую одежду и обувь зафиксировали по требованию УФАС Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи реагируют на повышение цен? Без бумажки Интерактив: И этот день не наш Интерактив: Обман потребителя Более половины опрошенных читателей ПЛН ничего не предпринимают на фоне роста цен Жители псковских деревень жалуются на возросшие цены на сахар Псковское УФАС работает недостаточно оперативно – губернатор Стало известно, когда в Псковскую область поставят препараты для лечения щитовидной железы В Госдуме попросили Минсельхоз разрешить продавать хлеб без упаковки Песков рассказал, купил ли он сахар впрок Меры государственной и общественной поддержки граждан на фоне роста цен (КРУГЛЫЙ СТОЛ). ВИДЕО Спрос на презервативы в России за февраль вырос почти на 20% В России взлетят цены на яйца Российские магазины стали отменять скидки и промоакции Сахар. Соль. Спички… Товар-цены-товар В Госдуме выступают за справедливую торговую наценку в 20-25% Интерактив: Кофе - теперь роскошь Владимир Кузь обсудил с облпотребсоюзом ситуацию вокруг роста цен на сахар Комитет по здравоохранению проводит мониторинг цен на лекарства в Псковской области Псковичам объяснили, почему не обнародуют результаты мониторинга цен Псковичей просят сообщать в Роспотребнадзор об отсутствии ценников в магазинах Алексей Севастьянов обратился к слушателям сарафанного радио по «сахарной проблеме» В одном из псковских магазинов сахар по 54 рублей раскупили за 15 минут Виктор Остренко: Рост цен не коснулся социальной корзины товаров Анастасия Повторейко о высоком спросе на медикаменты: Как хотелось бы, чтобы люди были прагматичны Ольга Милонаец назвала закупку сахара от производителя в долларах пережитком прошлого О необходимости прекратить ажиотаж в магазинах заявили в областном экономическом комитете Ольга Милонаец напомнила об отсутствии монополистов в розничной торговле За две недели цена на сахар в Псковской области возросла почти на 16% Александр Братчиков связал отсутствие сахара с паникой потребителей Псковский губернатор поручил организовать ежедневный мониторинг цен по основным группам товаров Почем сахар для народа Армен Мнацаканян — предпринимателям: Не надо делать сумасшедшие надбавки Сахар пропал с полок в продуктовых магазинах Острова Спекулянтам по рукам Ольга Милонаец призвала псковичей не устраивать ажиотаж в магазинах В правительстве поручили разобраться с рекордным подорожанием сахара В России временно запретили экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны Сахар в островском магазине подешевел на 25% после вмешательства УФАС Опрос ПЛН-ТВ: Беспокоят ли псковичей последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций? В Псковской области взлетели цены на огурцы и лимоны Помывка в бане подорожала для псковичей на 12% Стоимость корвалола в Псковской области выросла почти на 10% Запасов сахара в России более чем достаточно - эксперт «Постскриптум»: Что будет с экономикой и ценами? ВИДЕО Большинство участников опроса ПЛН беспокоят последствия экономических санкций «Деловой понедельник»: Бизнес в России – новые вызовы или новые возможности? ВИДЕО Стать вторым Китаем МВФ спрогнозировал рецессию в России из-за санкций В Пскове сохраняется ажиотажный спрос на сахар и соль Рабочая группа начнет контролировать наличие продуктов в островских магазинах Псковские власти разбираются с отсутствием сахара в магазинах Массовых увольнений и закрытий производств в Псковской области нет – губернатор Псковский губернатор сравнил спекулянтов с предателями Интерактив: Флешбэк из 90-х Меры поддержки регионального бизнеса в условиях санкций обсудили в Торгово-промышленной палате Фотофакт: Пустые полки псковских магазинов Рост цен на детское питание и подгузники наблюдается в Псковской области В России введут новые меры налоговой поддержки в условиях санкций «Дабришутинг»: Агония, кризис и импортозамещение Александр Борисов: Вопрос регулирования цен на ряд товаров является одним из ключевых Последний день фастфуда В Госдуме заявили о низкой вероятности дефолта в России из-за санкций В России начали дорожать очки и контактные линзы Глава МВФ не исключила дефолт в России из-за санкций В России ввели мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года Президент России прокомментировал рост спроса на отдельные товары Глава ФАС России заявил об ажиотажном спросе на гречку и сахар В России определили перечень запрещенных к вывозу товаров Псковские производители не планируют повышать цены на овощи «Беседка»: Новая реальность агрофирмы «Победа». ВИДЕО Цены на социально значимые товары в России предложили закрепить законодательно Псковичи направили волонтерам «Единой России» более 50 жалоб на рост цен В России анонсировали меры соцподдержки в условиях санкций В «Единой России» предлагают настоять на национализации иностранных предприятий Олег Брячак прокомментировал идею национализировать закрывшиеся производства Более 25 млрд рублей направят дополнительно на льготные кредиты аграриям Свыше 20% косметических салонов в России могут в ближайшее время закрыться — эксперты Путин подписал указ о применении специальных мер во внешнеэкономической деятельности Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса Великолучане жалуются на дефицит сахара в магазинах «Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн В России предложили продавать некоторые продукты без упаковки В Псковской области проводят мониторинг запасов продуктов и товаров первой необходимости Владимир Кузь оценил угрозы дорожной отрасли Псковской области из-за санкций Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов Инфляции в РФ прогнозируют ускорение до 17% Герман Петрушко: Сегодня программа импортозамещения становится еще актуальнее, чем прежде Госдума одобрила законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса ФАС проведет проверку по факту роста цен на продукты в Псковской области Госдума рассмотрит ряд поправок для поддержки граждан и экономики из-за санкций Как санкции Запада отразятся на экономике России? Аркадий Мурылев спрогнозировал экономические риски для псковичей Андрей Михеев: Российская экономика справится с трудностями Псковичам сообщили о росте цен на продукты к Масленице Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен Центробанк ввел комиссию 30% для физлиц при покупке валюты на бирже Поставки электроники в Россию сворачиваются В России с 10 марта введут мораторий на плановые проверки для ИП и бизнеса Игорь Савицкий о ситуации в экономике: Полгода будут тяжелыми «Особое мнение»: Игорь Савицкий о новой реальности российского бизнеса. ВИДЕО Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России Меры по поддержке региональной экономики обсудили в Псковской области В России разрабатывают меры для поддержки малого бизнеса Александр Козловский: Мы должны продвигать проекты по импортозамещению Центробанк повысит ключевую ставку до 20% Банк России опубликовал официальное обращение в связи с санкциями Рост цен на электронику до 30% прогнозируется в России Рубль усилил снижение после просьб глав ДНР и ЛНР к Путину признать независимость Для сохранения цен на товары производители стали уменьшать размер упаковки
19.04.2022, 13:330 Ярмарка вакансий для беженцев открылась в Невельском районе 19.04.2022, 13:280 Более 30 нарушений правил хранения оружия выявили псковские росгвардейцы 19.04.2022, 13:250 Типографские развалины 19.04.2022, 13:121 В Кремле оценили идею начинать уроки истории с первых классов
19.04.2022, 13:090 В Псковском районе завершают четыре проекта в рамках приграничного сотрудничества 19.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 19.04.2022, 13:010 Сбер одобрил бизнесу СЗФО выдачу кредитов с господдержкой более чем на 7 млрд рублей 19.04.2022, 12:520 Пушкинский заповедник открывает выставку в музее-усадьбе Чернышевского
19.04.2022, 12:490 В Пскове продолжается розыск пропавшего в феврале мужчины 19.04.2022, 12:470 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о «самочувствии» Псковского района. ВИДЕО 19.04.2022, 12:460 Пункт вакцинации от коронавируса закрылся в псковском Ледовом дворце 19.04.2022, 12:430 Вовлекать псковичей в предпринимательскую деятельность предложил Александр Козловский
19.04.2022, 12:420 Концерт победителей областного фестиваля народной музыки состоится в Новоржеве 19.04.2022, 12:370 Депутат Любовь Николаева призвала бизнесменов активнее участвовать в конкурсе «Чистый Псков» 19.04.2022, 12:290 Пояса шаманов смогут увидеть псковичи в Приказной палате с 21 апреля 19.04.2022, 12:241 У псковского рыбзавода могут начаться проблемы со сбытом продукции
19.04.2022, 12:210 Четверо псковичей наказаны за попытку незаконного сбыта табачных изделий за границу 19.04.2022, 12:130 В Псковской области зафиксировали еще пять летальных случаев от COVID-19 19.04.2022, 12:022 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о «самочувствии» Псковского района 19.04.2022, 11:540 В Госдуму внесен законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы
19.04.2022, 11:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области в июне 19.04.2022, 11:430 Александр Козловский сообщил об отсутствии проблем с кормами для животных 19.04.2022, 11:390 Перекресток улиц Народной и Розы Люксембург в Пскове закрыли на ремонт 19.04.2022, 11:301 Опасное молоко выявили в Псковской области
19.04.2022, 11:280 Жительница Острова похитила смартфон у пассажирки такси и угрожала водителю 19.04.2022, 11:251 «Кузница»: Псков – город памятников или город для людей? 19.04.2022, 11:220 Теплую Пасху обещают синоптики жителям Псковской области 19.04.2022, 11:200 В Гдовском районе приведут в порядок более двух километров дороги
19.04.2022, 11:180 Анастасия Повторейко о новой волне COVID-19: Мы максимально готовы 19.04.2022, 11:150 Пскович принял участие во всероссийской конференции по шахматам 19.04.2022, 11:120 Рост цен на бензин на псковских АЗС привлек внимание антимонопольщиков 19.04.2022, 11:091 Псковичка незаконно прописала четырех граждан Таджикистана
19.04.2022, 10:580 Горячую линию по вопросам охраны труда открыли в Псковской области 19.04.2022, 10:451 Российские школьники начнут изучать историю с первого класса 19.04.2022, 10:350 Межрегиональный турнир по боксу «Малиновый звон» пройдет в Пскове 19.04.2022, 10:280 Открытие Каверинской библиотеки в «Доме губернатора» в Пскове перенесли на июнь
19.04.2022, 10:210 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о «самочувствии» Псковского района 19.04.2022, 10:170 Маршутка №52 в Пскове изменит путь на время дорожных работ 19.04.2022, 10:100 Исполнилось 120 лет со дня рождения автора «Двух капитанов» Вениамина Каверина 19.04.2022, 10:040 Попробовать мороженое от «Европы Плюс» предлагают псковичам
19.04.2022, 10:020 Более 30 газовых плит закупает ПсковГУ для общежитий 19.04.2022, 09:570 В ГИБДД рассказали подробности о дорожной аварии на трассе Псков — Гдов 19.04.2022, 09:510 В Великих Луках возбудили дело по факту хранения немаркированных сигарет 19.04.2022, 09:400 Россияне назвали желаемый размер пенсии
19.04.2022, 09:320 Пешеход погиб на дороге в Псковском районе 19.04.2022, 09:182 День российской полиграфии отмечается 19 апреля 19.04.2022, 09:000 Пожары из-за огневых работ, поджог и самовозгорание произошли вчера в Псковской области 19.04.2022, 08:360 Опубликованы фотографии с места ДТП в Великих Луках, в котором пострадал ребенок
19.04.2022, 08:340 На российско-эстонской границе в Псковской области исчезла очередь из грузовиков 19.04.2022, 08:150 В Центробанке заявили о резком падении активности телефонных мошенников 19.04.2022, 07:561 Завод по переработке отходов построят в Псковской области в 2024 году 19.04.2022, 07:390 Великий вторник наступил у православных верующих
19.04.2022, 07:185 Бизнес предупредил о сокращении объемов выпуска апельсинового сока 19.04.2022, 07:000 Псковичи привезли медали с первенства России по танцевальному спорту 18.04.2022, 23:440 Похороны погибшего во время спецоперации военнослужащего прошли в Псковской области 18.04.2022, 23:141 Губернатор сообщил о планах сдать дом на улице Завеличенской под Псковом до конца лета
18.04.2022, 22:002 Работа псковских судебных приставов за год принесла в бюджет свыше 800 млн рублей 18.04.2022, 21:480 Дорогу Порхов – Успенье планируют отремонтировать до 5 августа 18.04.2022, 21:481 Псковичам предлагают легализовать свои деньги и попасть под амнистию капиталов 18.04.2022, 21:432 Демонтаж бортовых камней начался на улице Труда в Пскове
18.04.2022, 21:320 Круглый стол по перспективам развития туризма прошел в Великих Луках 18.04.2022, 21:210 Молодого человека наказали за кражу имущества псковской агрофирмы 18.04.2022, 21:111 Зрители поделились впечатлениями о псковском спектакле «Случайный вальс» 18.04.2022, 20:540 Информация об обнаружении опасных предметов в Пскове не подтвердилась
18.04.2022, 20:490 «Невыездными» в Псковской области остаются более 20 тысяч человек 18.04.2022, 20:360 Глава Великих Лук поблагодарил своего советника за добрую инициативу 18.04.2022, 20:190 Жителя Ленобласти осудили за кражу и поножовщину в псковских деревнях 18.04.2022, 19:590 Псковский врач объяснил важность реабилитации для больных COVID-19
18.04.2022, 19:430 Hesburger на Запсковье продолжает работу 18.04.2022, 19:280 Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете в псковском ТЦ 18.04.2022, 19:190 Реставраторы восстановили пролеты звонницы церкви в центре Пскова. ФОТО 18.04.2022, 19:060 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
18.04.2022, 18:541 Опрос ПЛН-ТВ: Готовы ли псковичи лично заниматься раздельным сбором мусора? 18.04.2022, 18:390 В Себеже мать сломала о голову сына молоток из-за личной неприязни 18.04.2022, 18:330 «Норма права»: О видах банкротства физического лица в российском законодательстве. ВИДЕО 18.04.2022, 18:270 В полицию сообщили об обнаружении опасного предмета у здания гордумы в Пскове
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru