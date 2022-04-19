Экономика

Вовлекать псковичей в предпринимательскую деятельность предложил Александр Козловский

Обеспечить эффективное вовлечение граждан в самозанятость, в предпринимательскую деятельность призвал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Нужно создавать антимонопольную политику, обеспечить эффективное вовлечение граждан в самозанятость, в предпринимательскую деятельность. А также важно замещать спрос на те или иные товары в пользу отечественного производителя. Уверен, что муниципалитеты могут принять активное участие в развитии экономической политики страны!» - написал Александр Козловский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что многие муниципалитеты России уже имеют позитивный опыт поддержки малого и среднего предпринимательства в предыдущие годы «коронавирусных вызовов». «В основном поддержка от местных властей касается предоставления помещений для работы предпринимателей на условиях льготной аренды. В настоящее время особенно важно поддержать предпринимателей. Муниципалитеты имеют уже сложившиеся для этого механизмы», - заметил депутат.

«Считаю, что нужно активно развивать формы предоставления льготных и даже бесплатных торговых мест в части нестационарной торговли. Также необходимо упростить, цифровизовать процедуру предоставления торговых мест, вывести эти процедуры на сайты государственных и муниципальных услуг, а также в МФЦ. Главная цель – помочь бизнесу продавать свою продукцию!» - написал Александр Козловский.

По его словам, к этой работе напрямую относится партийный проект «Единой России» «Выбирай свое». У него есть три ключевые задачи — сохранение рабочих мест, удовлетворение потребительского спроса и, в конечном итоге, обеспечение продовольственной безопасности.