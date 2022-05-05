Экономика

Псковская область опустилась в рейтинге социально-экономического положения регионов

Псковская область заняла 76 место в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Статистические данные по региону:

интегральный рейтинг по итогам 2021 года — 27,156 балла;

интегральный рейтинг по итогам 2020 года — 23,547 балла;

место по итогам 2020 года — 75.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место — Санкт-Петербург;

10 место — Ленинградская область;

23 место — Вологодская область;

30 место — Мурманская область;

37 место — Калининградская область;

44 место — Республика Коми;

45 место — Архангельская область;

59 место — Ненецкий автономный округ;

60 место — Новгородская область;

62 место — Республика Карелия.

По сравнению с предыдущим годом состав первой и последней групп рейтинга почти не изменился. Как и раньше, верхние строчки преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры, а также территории сырьевой направленности, а последние позиции – регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

Социально-экономическое положение 81 из 85 российских регионов в прошлом году улучшилось по сравнению с 2020 годом. Это связано с постепенным выходом экономики из коронавирусного кризиса. Лидерами рейтинга, как и год назад, остаются Москва и Санкт-Петербург — они набрали более 80 баллов.

В последнюю десятку рейтинга входят Псковская область, Кабардино-Балкария, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Алтай, Тыва, Еврейская автономная область и Калмыкия. По сравнению с предыдущим годом состав замыкающей десятки изменился всего на один регион – Хакасию в ней заменила Псковская область, которая опустилась с 75-го на 76-е место. При этом рейтинговый балл региона по сравнению с предыдущим годом вырос, а ухудшение позиций обусловлено опережающими темпами роста у других регионов.

Исследование построено на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2021 год, среди которых — объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие. Это позволило рассчитать рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов, и построить интегральный рейтинг.