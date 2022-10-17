Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о продовольственной безопасности

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Аграрии нашей области, наравне с хозяйственниками всей страны, завершают очередной сельскохозяйственный сезон. Труд на земле – ежедневный, всесезонный, не всегда благодарный, однако в условиях нынешней геополитики вопрос продовольственной безопасности приобретает стратегическое значение. Земли в России хватает, климатические зоны – самые разнообразные. А вот число людей, готовых трудиться на селе, оставляет желать лучшего. Что государство делает, чтобы поддержать хозяйственников? Этот год мы пережили, а как будем решать вопросы семенного фонда, запасных частей для техники, комплектующих для оборудования, развития комфортных условий проживания на селе? Чтобы не было нужды в своем хлебе, молоке, мясе, рыбе, овощах и фруктах. По доступным для потребителей ценам. Мы можем быть уверенными в продовольственной безопасности и стабильной работе АПК? Чтобы обсудить все эти вопросы, у «Кузницы» есть только 50 минут.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.