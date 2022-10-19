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Экономика

Онлайн-касса в аренду от Сбербанка: как получить за 0 рублей

19.10.2022 14:47|ПсковКомментариев: 0

В Псковском отделении Сбербанка клиенты малого и среднего бизнеса всё чаще предпочитают брать для своих торговых точек мобильные онлайн-кассы в аренду. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, с начала года такой услугой воспользовались почти на 15% больше клиентов, чем за аналогичный период прошлого года.

Аренда онлайн-касс позволяет предпринимателям не только оптимизировать затраты на приобретение оборудования, но и решает все вопросы, связанные с установкой и техническим обслуживанием устройств. Предприниматель также страхует себя от риска поломки кассы, в данной ситуации банк заменит неисправную кассу в течении суток и ведение торговой деятельности не остановится. Банк готов предложить оптимальное техническое решение для бизнеса и настроить на кассе необходимые приложения, в том числе оплату по QR-коду, маркировку любых товаров, передачу данных в ЕГАИС, номенклатурный учёт, аналитику и другое.

«Чаще всего клиенты малого и среднего бизнеса – владельцы кафе, небольших магазинов одежды и обуви, минимаркетов – предпочитают брать онлайн-кассы у Сбера в аренду. Чтобы поддержать предпринимателей, банк разработал несколько тарифов на аренду онлайн-касс, в том числе начиная от 0 рублей в месяц», - прокомментировал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Сбер запустил новый тариф на онлайн-кассы, в рамках которого плата за аренду и обслуживание устройства не взимается. Чтобы воспользоваться тарифом, предпринимателю нужно заключить с банком договор на торговый эквайринг и расчетно-кассовое обслуживание, бесплатный тариф сохранится на каждый месяц, в котором безналичный оборот превышает 80 тысяч рублей.
 

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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