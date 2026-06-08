«Дневной дозор»: Стало ли «Моглино» одним из драйверов экономики Псковской области?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Стала ли ОЭЗ «Моглино» одним из драйверов экономики региона?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Губернатор Михаил Ведерников выступил перед депутатами регионального Заксобрания с отчетом о деятельности правительства Псковской области в 2025 году. В числе прочих достижений исполнительной власти глава региона в отчете озвучил тезис о том, что одной из точек роста экономики в Псковской области стала особая экономическая зона «Моглино».

«Для многих регионов России 2025 год был годом охлаждения и мобилизации ресурсов. Тем не менее тенденция уже частично начинает разворачиваться. По итогу первого квартала текущего года мы видим рост промышленности. Индекс промышленного производства составил 117,2%. В «обрабатывающих производствах» – 118,3%. Как региональное правительство, мы безусловно должны делать так, чтобы псковские предприятия принимали максимальное участие в новом цикле роста. И мы видим, что интерес нашей области достаточно высокий, из года в год он увеличивается. Сейчас на сопровождении Фонда инвестиционного развития находится 68 проектов с общим планируемым объемом инвестиций 66,4 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил более десяти миллиардов. Тогда на сопровождении было 45 проектов на 56 миллиардов. Более того, несмотря на все сложности, объем инвестиционных проектов, принятых на сопровождение в прошлом году, в 1,5 раза превысил показатели досанкционного года. Развивается наша особая экономическая зона «Моглино». На конец прошлого года там было зарегистрировано 16 резидентов с общим планируемым объемом инвестиций в 40 миллиардов рублей. Фактически вложено почти 23 миллиарда и создано 705 рабочих мест».

Напомним, проект «Моглино» в Псковской области был запущен еще в период губернаторства Андрея Турчака – 19 июля 2012 года. Задачи, которые стояли перед руководством ОЭЗ: привлечение инвестиций, создание новых производств, развитие высокотехнологичных отраслей и стимулирование социально-экономического развития региона.

Однако путь экономической зоны был долог и тернист. За годы, прошедшие со старта работы, вокруг ОЭЗ было сломано немало копий, звучала публичная критика как самой идеи, так и успехов в ее реализации. Неоднократно проект становился объектом жесткой критики со стороны некоторых депутатов регпарламента и представителей местного бизнес-сообщества. Надо признать, для такого рода скепсиса были определенные основания – некоторые потенциальные резиденты громко заявляли о масштабных планах, но в итоге – так и не открывали свои производства в «Моглино».

И предыдущий губернатор Псковской области Андрей Турчак, и губернатор нынешний Михаил Ведерников касательно «Моглино» неоднократно говорили, что это проект, который даст эффект через десятки лет. И вот настал тот день, когда мы можем рассуждать о том, стала ли ОЭЗ одним из драйверов экономики нашего региона? Что об этом думают наши собеседники, узнаем в программе «Дневной дозор».

Министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев убежден в том, что «Моглино» можно с уверенностью назвать одним из драйверов экономики Псковской области. Он рассказал о тех резидентах, которые уже работают на этой территории, и о тех, которые только начинают свою деятельность на площадке ОЭЗ.

«Можно судить по цифрам, которые обеспечивают резиденты ОЭЗ. В качестве вклада в нашу экономику, если взять прошедший 2025 год, всеми действующим резидентами на территории «Моглино» уже было отгружено товаров с выручкой почти на 5,5 миллиарда рублей, а объем инвестиций превысил четыре миллиарда рублей. При этом инвесторы-резиденты уже вложили более 23 миллиардов рублей своих инвестиций в развитие площадки. Кроме того, на территории площадки создаются уникальные для псковской экономики производства. Например, Псковский азотно-кислородный завод, который своей продукцией участвует в промышленном производстве других предприятий. Помимо этого, получив лицензию Минздрава, предприятие также обеспечивает кислородом медицинские учреждения и объекты здравоохранения. Есть и такие резиденты, как «Титан-Полимер», который формирует новую отрасль псковской экономики – химическую. Сейчас завод находится в активной стадии реализации второго этапа, когда производство будет дополнено не только производством пленки, но и сырья для нее, то есть той гранулы, из которой она делается. Более того, недавно обсуждались и возможности расширения кооперации в рамках Союзного государства «Титан Полимера» с предприятиями из Республики Беларусь. Важно то, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, развитие резидентов и площадки продолжается, и те проекты, которые заявлялись, запускаются. Буквально в мае открылся, пусть и небольшой, но интересный завод по переработке специй. Ожидаем, что летом запустится еще один резидент, который уже работает на аренде, но запустится на собственных площадях. До конца года также еще один резидент запустит свое производство».

Как сообщила пресс-служба особой экономической зоны, за годы работы «Моглино» превратилась в ключевую площадку для привлечения инвестиций и развития промышленности региона, стала надёжной опорой экономики Псковской области.

«Сегодня на территории создана полностью готовая инфраструктура с энергостанцией газоснабжения, водоснабжения, дорогами и даже таможенным постом. Это позволяет новым предприятиям быстро запускать производство и выходить на рынок. Одним из главных достижений можно назвать привлечение значительных внебюджетных инвестиций. На текущий момент их объем превысил 24 миллиарда рублей. Крупные проекты, реализованные в объекте экономической значимости, не только укрепляют экономику области, но и помогают решить задачи импортозамещения. Например, предприятие «Титан-Полимер» полностью закрывает потребность в полибутилентерефталате (ПБТ), который раньше импортировался и использовался в автомобилестроении и микроэлектронике. Важный социальный эффект – создание новых рабочих мест. На сегодняшний день в «Моглино» трудоустроено свыше 740 человек. А запуском новых производств, таких как завод по выпуску электробусов от компании «Транс-Альфа – Запад», планируется создать еще около 400 рабочих мест. Сейчас в особой экономической зоне зарегистрировано 15 резидентов, семь из которых уже запустили производства. Среди них: предприятия по выпуску лакокрасочных материалов, лабораторных алмазов, медицинских экспресс-тестов, технических газов и других востребованных продуктов. Особая экономическая зона «Моглино» активно участвует в крупных федеральных мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум, Международный форум объектов экономической значимости, выставке «ИННОПРОМ.Беларусь» и InRussia в городе Минеральные Воды. Это помогает продвигать потенциал Псковской области и привлекать новых инвесторов. Таким образом ОЭЗ «Моглино» не просто выполняет свою функцию, как площадка для бизнеса, она формирует новые промышленные кластеры, стимулирует технологический рост и становится надежной опорой экономики Псковской области».

Руководитель реготделения «Деловой России», председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников отмечает большой прирост числа новых резидентов на площадке ОЭЗ «Моглино», что несомненно положительно сказывается на экономическом развитии региона.

«Во-первых, наконец на полную мощность запустился «Титан-Полимер», мы этого достаточно долго ждали, потому что это важный момент с точки зрения налоговых платежей и поступлений в бюджет. Появляются также новые резиденты и компании за последнее время. В таком количестве раньше таких успехов не было. Если брать все новые производства, которые у нас запускаются в Псковской области, они все размещаются в «Моглино». Хотя есть какие-то случаи, когда это происходит не в ОЭЗ и это не объекты туристической отрасли, но таких предприятий единицы. Поэтому я думаю, что это лучше всего говорит об эффективности объекта экономической значимости. Я считаю, что успехи есть и это действительно важный проект. Возможно, он не выстрелил так, как он выстрелил бы в другой геополитической реальности, тем не менее проект успешный и важный».

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель областного отделения Союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский считает «Моглино» отличной площадкой для привлечения новых инвесторов, следовательно – увеличения рабочих мест, роста налогов, что несомненно положительно влияет на экономику Псковской области.

«Важная роль была в том, что зона находится рядом с границей, должно было прийти много различных иностранных предприятий, инвесторов, создателей производственных предприятий. Продукция должна была продаваться на территории России и Евросоюза. К сожалению, начали действовать санкции, приход зарубежных инвесторов остановился. Но на сегодняшний день есть прекрасный проект, который до сих пор там реализуется. «Титан-Полимер» – якорный инвестор с большими инвестициями, и, если бы не экономическая зона, наш регион бы его не увидел. Именно она смогла затянуть «Титан-Полимер» в нашу экономику, чтобы такое предприятие работало на территории Псковщины. Поэтому в любом случае этот проект успешный. Там работают предприятия, появляются новые. Бывает так, что какие-то закрываются в процессе отбора, но на сегодняшний день все работают, и мы надеемся, что появятся новые. «Моглино» – это площадка, благодаря которой появляются новые рабочие места, дополнительные инвестиции и налоги».

Активный пскович, общественник Николай Мащенко, начиная с 2019 года, не единожды критически высказывался по отношению к ОЭЗ «Моглино». Он перечислил основные причины, почему этот проект не приходится ему по душе.

Фото из соцсетей Николая Мащенко

«Еще со времен 2019 года я возмущаюсь против того, чтобы предприятия строили под окнами псковичей, и чтобы не за наши деньги, не за счет бюджета. Нас ожидают по второй очереди очень тяжелые времена. Потому что будет труба, она будет что-то «изрыгать» и это что-то полетит именно на Завеличье. Появится большая лужа под названием «очистные сооружения», и она может убежать, это в Монькино (деревня в Псковском округе – ред.) убегает постоянно».

Директор холдинга NPN Игорь Савицкий уже много лет считает проект «Моглино» убыточным. По его наблюдениям, в нашем городе пустует достаточно много промышленных помещений, и строительство отдельной площадки ради размещения новых заводов кажется ему нелогичным. Он перечислил и другие причины, по которым насторожено относится к проекту экономической зоны.

«Хотели развернуть 4,5 тысячи рабочих мест в 2022 году. У нас как бы нет никакой проблемы с рабочими местами. В Пскове работников днем с огнем не сыскать. Все предприятия, которые расположены там, освобождены от региональных налогов. Может, сейчас что-то поменялось, но раньше так было. То есть в среднем с 4,5 тысячи мест рабочих Псков и Псковская область ничего получать не будут. Зачем и кому это нужно? Как будто у нас бюджеты переполнены. Дальше. Я спрашивал с самого начала, а как вы собираетесь доставить туда 4,5 тысячи человек? Доставить утром, а вечером увезти. Ответа никакого вразумительного я не получил. Еще была такая идея, поближе к Эстонии эту площадку построить для торговли с Западом. Сейчас эта торговля находится под большим вопросом, который будет актуален еще много лет. Так что получается? Где-то 18 километров до ОЭЗ. Для нормально работающих предприятий это далековато, нужно ехать 18 километров на машине или на автобусе до места работы. А для химкомбината, который там упорно хотят построить, это очень близко. Санитарная зона Новополоцкого химкомбината была 25 километров. Она потом заросла городской постройкой, но тем не менее, а тут - всего лишь 18 километров. И вообще строить там достаточно большой химкомбинат – это преступление перед псковичами, экологией и перед нашим будущим. Этого делать ни в коем случае нельзя. Дальше. Говорят о радужных перспективах этого предприятия, но кто ответит за сорванный план? В 2022 году должно было все работать. Там вложено, по-моему, от трех где-то до пяти миллиардов рублей. Почему никто ни за что не отвечает? В нашем государстве, в нашей области. С самого начала было понятно, что этот проект в общем-то убыточный для нашего государства и города. Так что там я не вижу каких-то глубоких перспектив, я думаю, что этот проект не очень удачный. В очередной раз зарыли достаточно большие деньги».

А вот действующие резиденты особой экономической зоны скепсиса отдельных критиков не разделяют. Компания «Нор-Маали» по производству лакокрасочных покрытий с 2017 года располагается на территории особой экономической зоны «Моглино». Заместитель генерального директора компании Владимир Пасичнюк рассказал о том, как инвесторам работается на территории ОЭЗ.

Фото: ОЭЗ «Моглино»

«Сейчас вот буквально открылась компания, которая делает специи, в июне-июле откроется компания, которая будет делать тесты различные для медицины. Поэтому движение идет, соответственно, резиденты там новые появляются. Некоторые на стадии проектирования, геодезические изыскания уже они проводили, поэтому где-то в следующем году они планомерно будут появляться. Я не могу сказать, что этой год был выдающийся, как и прошлый. Общая экономика влияет на все это дело. И проекты довольно-таки серьезные, они не в течение одного года происходят. Подготовка идет год-два, потом проектирование и так далее, вся процедура занимает три-четыре года от начала, там же пожелания инвесторов. Они же тоже выбирают различные площадки. Смотрят, выбирают, что лучше по логистике и так далее. Поэтому это такой вопрос. Не так, что в 2025 году все нарисовалось, просто оно в 2025 году стало реализовываться. Понятно, если взять область и посмотреть, какой-то лист составить, где, какие производства новые открываются. Но на площадке это будет более концентрировано видно».

С 2012 года разного рода критики в адрес ОЭЗ «Моглино» было достаточно много, далеко не все верили в успех этого проекта, вот и в сегодняшней программе есть комментаторы, которые продолжают с неким скепсисом относится к проекту. Однако большая часть наших собеседников отмечает, что несмотря на критику и объективные трудности (в их числе можно назвать и экономические санкции, разрыв связей с западными партнерами, уход западных инвесторов из России) работа по привлечению резидентов экономической зоны все эти годы продолжалась. И спустя 14 лет можно констатировать, что проект дает вполне видимые результаты, его можно назвать одним из драйверов экономики региона, что и подтверждает отчет губернатора перед парламентариями.

Александра Братчикова