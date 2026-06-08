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С начала года через Псковскую область в РФ ввезли более 660 млн срезанных цветов

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Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало 664,3 миллиона штук срезанных цветов, поступивших через Псковскую область на территорию страны с начала 2026 года до 3 июня. В ходе проверок 356,7 тысячи штук зараженных цветов было уничтожено, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Цветы были выращены в 36 странах мира. Основной объем поступил из Эквадора, Нидерландов, Колумбии, Кении, Израиля и Италии. Ввезенный объем импортных партий роз, хризантем, гвоздик, лилий, гипсофил и других цветов прошел лабораторные исследования в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Лабораторная экспертиза подтвердила 561 случай заражения цветов семью видами карантинных объектов: западным цветочным трипсом, томатным трипсом, табачной белокрылкой, американским клеверным минером, гавайским трипсом, эхинотрипсом американским и возбудителем белой ржавчины хризантем. 356,7 тысячи штук зараженных цветов были уничтожены.

Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС, были отправлены в адреса получателей.

Ранее сообщалось, что должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролирована отправка на экспорт с территории Псковской области 18,9 тысячи кубометров лесоматериалов с 1 января по 3 июня.  

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