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На экспорт из Псковской области за пять месяцев отправили почти 19 тысяч кубометров лесопродукции

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Должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролирована отправка на экспорт с территории Псковской области 18,9 тысячи кубометров лесоматериалов с 1 января по 3 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Все экспортные партии соответствовали требованиям стран-импортеров. Службой было оформлено 319 фитосанитарных сертификатов, в сопровождении которых грузы отправлены в адреса получателей.

Экспорт лесопродукции (профилированные пиломатериалы, березовые бревна, вагонка и упаковочная тара) осуществлялся в восемь стран мира: Китай, Республику Корея, Индию, Египет, Иорданию, Азербайджан, Белоруссию и Таджикистан.

Наибольшие объемы поставок лесоматериалов осуществлялись в Китай (5,5 тысяч кубометров), Республику Корея (5,2 тысячи кубометров) и Индию (3,4 тысячи кубометров).

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