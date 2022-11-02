Александр Козловский оценил инициативу о едином наборе льгот и мер поддержки для участников СВО

Инициативу о едином наборе льгот и мер поддержки для участников СВО оценил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в программе «Гайд-парк» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
На вопрос, почему не сделали этого раньше, депутат Госдумы ответил, что всегда тяжело просчитать до конца решения и инициативы, которые предлагаются. Поэтому регионы постепенно вводили меры поддержки мобилизованным гражданам на примере других. «Так и возникло, что в с столицах – это одни суммы, а в регионах – другие», - добавил депутат.
2 ноября первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале заявил, что каждый участник СВО должен получать единый набор льгот и мер поддержки, вне зависимости от места жительства. И если в каких-то субъектах на эти цели не хватает собственных средств - значит, эта разница должна быть покрыта за счет федерального бюджета.