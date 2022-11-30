Экономика

Подорожание популярного новогоднего продукта спрогнозировал аналитик

В декабре в России может подорожать продукт, очень востребованный перед новогодними праздниками. Об этом сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

В течение последнего месяца года в России могут на 10% вырасти цены на майонез, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik Иван Федяков. По его словам, подорожания стоит ожидать из-за особой роли этого продовольственного товара в приготовлении новогодних блюд.

«Майонез в России выполняет роль "антикризисного" товара. Если россияне в Новый год планируют сэкономить на посещении кафе и ресторанов, то растет спрос на майонез, потому что его используют для приготовления праздничных блюд дома. Мы это видели в пандемийные 2020-2021 годы. Думаю, что и в этом декабре следует ожидать роста спроса на майонез, а значит, и роста цен. Недавно был дан прогноз, что стоимость некоторых продуктов питания может вырасти на 20%, но я думаю, что такая судьба не постигнет майонез. Он может подорожать максимум на 10%», – уверен Иван Федяков.

Чтобы не увеличивать свои расходы на покупку соуса, можно дождаться «последней распродажи», советует аналитик.

«Ретейлеры могут ошибиться в том, сколько майонеза захотят купить россияне, и завезти в магазины слишком много этого товара. Тогда под Новый год многим торговым предприятиям придется распродавать запасы майонеза со скидкой. Поэтому тем, кто не успел купить соус до декабрьского подорожания, стоит подождать до последней распродажи года. Она происходит на последней неделе перед Новым годом, когда магазины избавляются от продуктов, чтобы не рисковать со сроками годности», – объяснил Иван Федяков.