Подорожание популярного новогоднего продукта спрогнозировал аналитик

В декабре в России может подорожать продукт, очень востребованный перед новогодними праздниками. Об этом сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.
В течение последнего месяца года в России могут на 10% вырасти цены на майонез, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik Иван Федяков. По его словам, подорожания стоит ожидать из-за особой роли этого продовольственного товара в приготовлении новогодних блюд.
Чтобы не увеличивать свои расходы на покупку соуса, можно дождаться «последней распродажи», советует аналитик.
«Ретейлеры могут ошибиться в том, сколько майонеза захотят купить россияне, и завезти в магазины слишком много этого товара. Тогда под Новый год многим торговым предприятиям придется распродавать запасы майонеза со скидкой. Поэтому тем, кто не успел купить соус до декабрьского подорожания, стоит подождать до последней распродажи года. Она происходит на последней неделе перед Новым годом, когда магазины избавляются от продуктов, чтобы не рисковать со сроками годности», – объяснил Иван Федяков.