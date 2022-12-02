Экономика

Проект бюджета Великих Лук на 2023 год приняли в первом чтении

Проект бюджета города Великие Луки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов приняли в первом чтении. Такое решение депутаты городской Думы приняли в ходе очередной 3-й сессии, которая прошла 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Е. Николаенкова

Основные параметры по объемам доходов и расходов представила и. о. начальника финансового управления Татьяна Зеленкова. На 2023 год объем доходов предусматривается в размере 2 млрд 476 млн 230,5 тысячи рублей, на 2024 год - 2 млрд 624 млн 434,2 тысячи рублей, на 2025 год - 2 млрд 574 млн 284,7 тысячи рублей, пишет «Великолукская правда. Новости».

Заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович отметил, что бюджет позволит реализовывать 9 муниципальных программ и имеет социальную направленность. Депутат Дмитрий Белюков подчеркнул, что проект бюджета соответствует всем необходимым параметрам, в том числе Бюджетному кодексу РФ.

«Понятно, что цифры ещё будут меняться, и мы будем вносить изменения в их размеры. Но показательно, что около 70% расходов планируются на социальную сферу, в том числе 59% - на образование, 5,2% - на культуру, 4,6% - на спорт. Значительные по объёмам средства предусмотрены на дорожное строительство - 15,5%. Динамика правильная и обнадеживающая», - выделил сбалансированность доходной и расходной части депутат Евгений Шумайлов.