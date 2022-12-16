Экономика

«Моглино» назвали одной из привлекательных ОЭЗ для инвестирования в России

Особая экономическая зона «Моглино» в Пскове заняла одну из лидирующих позиций в VI Национальном рейтинге особых экономических зон совместно с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ). Об этом сообщает Министерство экономического развития РФ.

Фото: Министерство экономического развития РФ

«Механизм ОЭЗ продолжает показывать свою самоокупаемость для государственного бюджета. Объем уплаченных в бюджет платежей резидентов ОЭЗ уже почти в 3 раза превышает объем полученных льгот. За счёт господдержки резиденты возместили свои затраты на создание рабочих мест и производство продукции, а государство вернуло в бюджет все направленные средства в полном объёме», - отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

В 2022 году в рейтинг инвестиционной привлекательности вошли 28 ОЭЗ из 22 регионов России. Лидерами среди ОЭЗ технико-внедренческого типа стали «Технополис «Москва», «Дубна» Московской области и «Санкт-Петербург». Среди ОЭЗ промышленно-производственного типа - «Липецк», «Алабуга» Республики Татарстан, «Моглино» Псковской области.

По словам замминистра, всего резидентами уплачено 303 млрд рублей налогов, таможенных платежей и страховых сборов. При этом получено льгот на 102 млрд рублей. Платежи резидентов также превысили бюджетные инвестиции в инфраструктуру ОЭЗ. В создание инфраструктуры ОЭЗ за счет федерального и региональных бюджетов направлено около 237,2 млрд рублей.