Экономика

Псков в 2022 году продал муниципальное имущество более чем на миллион рублей

Псков в 2022 году продал муниципальное имущество на 1,2 млн рублей. Об этом с очередной сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты в ходе сессии утвердили отчет о результатах приватизации муниципального имущества города. В план приватизации на 2022 год было включено 12 объектов нежилого фонда, из них было продано 2 объекта, в бюджет города поступило от их продажи 1,2 млн рублей.

Отметим, что основными причинами признания несостоявшимися торгов по продаже остального муниципального имущества специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова назвали депрессивный рынок недвижимости и низкую ликвидность предлагаемых к продаже объектов.