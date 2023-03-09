Экономика

Псковская область заняла 54 место в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения

Псковская область заняла 54 место в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Средний житель региона должен кредитным организациям 266,5 тысячи рублей, что составляет 65,9% от годового дохода.

В исследовании отмечается, что, согласно официальной статистике Центробанка РФ, объем задолженности по кредитам населения перед банками за 12 месяцев (по состоянию на 1 февраля 2023 года) вырос на 9% до 27,6 триллиона рублей. Для сравнения, в начале 2021 года задолженность по кредитам физических лиц не превышала 20 триллионов рублей, а в 2019 году она была менее 15 триллионов рублей.

Согласно исследованию, в числе регионов с минимальной закредитованностью оказались регионы Северного Кавказа и другие регионы юга России. Первое место в рейтинге занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 12,2%. Долговая нагрузка в регионе хоть и растет (годом ранее было 12%), однако остается намного ниже средних значений и даже намного ниже, чем у других лидеров рейтинга, отмечают аналитики. На втором и третьем местах находятся Республика Дагестан и Чеченская Республика, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 24,3% и 24,4% соответственно.

На четвертом и пятом местах по уровню закредитованности расположились Республика Крым с результатом в 25,7% и Севастополь – 29,4%. Низкий уровень закредитованности в этих двух регионах, по мнению экспертов РИА Новости, может объясняться эффектом низкой базы, кроме того, по-прежнему ощущается очень слабая представленность крупных банков. Однако, подчеркивают эксперты, в последнее время в этом вопросе наметился заметный прогресс, и можно ожидать в ближайшие годы активизации розничного кредитования в Крыму.

Согласно исследованию, соотношение долга и зарплаты на уровне менее 40% наблюдается только в семи регионах. При этом в 70 регионах данное соотношение выше среднего по стране, а медианное соотношение находится на уровне 61%.